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Акции Сбербанка растут на 6%
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Акции Сбербанка растут на 6,15% после сообщений о дивидендах 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Обыкновенные акции Сбербанка в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 6,15%, до 203,87 рубля за бумагу, привилегированные — на 4,66%, до 180,64 рубля, свидетельствуют данные торгов.
Во вторник, 17 апреля, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что наблюдательный совет банка рекомендовал направить на дивиденды за 2017 год 271 млрд рублей (12 рублей на обыкновенную акцию).
По словам Грефа, это вдвое выше выплат за 2016 год. "Если говорить о прибыли, то это 36,2% от суммы чистой прибыли группы по МСФО или 41% от прибыли по РСБУ по ПАО "Сбербанк", — сказал Греф.
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 Ещё 12 источников 
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