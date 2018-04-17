Тюменское УФАС выявило сговор на торгах по поставке медтоваров на более чем 750 млн рублей 

ТЮМЕНЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Тюменской области раскрыло сговор на торгах по поставке медицинских товаров, в котором участвовало пять компаний. Общий доход участников картеля от незаконного соглашения составил более 750 млн рублей, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.
"Тюменским УФАС России раскрыт очередной сговор на торгах по поставке медицинских товаров. В сговоре участвовали пять компаний: ООО «Норма», ООО «Экспо», ООО «Неомед», ООО «РМК», ООО «Ирвин». Ранее эти компании, за исключением ООО «Норма», уже были уличены в соглашениях, ограничивающих конкуренцию, на этом же товарном рынке. Общий доход участников картеля от незаконного соглашения составил более 750 млн рублей", — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что договорившись о том, как они будут действовать, компании приняли участие в 66 аукционах.
"На аукцион, как правило, заявлялись две компании — «компания-победитель» и «компания-статист», каждая из компаний делала по одному ценовому предложению. После ценового предложения, сделанного «компанией-победителем», «компания-статист» цену контракта далее не снижала, вела себя пассивно, в результате чего победителем становилась заранее определенная на эту роль компания. Таким образом, один из ответчиков принимал участие в торгах лишь номинально, с целью имитации конкуренции", — уточнили в ведомстве.
По словам заместителя руководителя УФАС по Тюменской области Дмитрия Полухина, сговоры способствуют получению незаконной прибыли за счет потребителей, наносят материальный ущерб бюджету государства.
"Тюменское УФАС России направило материалы дела в прокуратуру Тюменской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В рамках же своих полномочий контролирующим ведомством сговорщикам выданы предписания о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции", — добавили в пресс-службе.