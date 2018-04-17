Тюменское УФАС выявило сговор на торгах по поставке медтоваров на более чем 750 млн рублей

"Тюменским УФАС России раскрыт очередной сговор на торгах по поставке медицинских товаров. В сговоре участвовали пять компаний: ООО «Норма», ООО «Экспо», ООО «Неомед», ООО «РМК», ООО «Ирвин». Ранее эти компании, за исключением ООО «Норма», уже были уличены в соглашениях, ограничивающих конкуренцию, на этом же товарном рынке. Общий доход участников картеля от незаконного соглашения составил более 750 млн рублей", — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что договорившись о том, как они будут действовать, компании приняли участие в 66 аукционах.

"На аукцион, как правило, заявлялись две компании — «компания-победитель» и «компания-статист», каждая из компаний делала по одному ценовому предложению. После ценового предложения, сделанного «компанией-победителем», «компания-статист» цену контракта далее не снижала, вела себя пассивно, в результате чего победителем становилась заранее определенная на эту роль компания. Таким образом, один из ответчиков принимал участие в торгах лишь номинально, с целью имитации конкуренции", — уточнили в ведомстве.

По словам заместителя руководителя УФАС по Тюменской области Дмитрия Полухина, сговоры способствуют получению незаконной прибыли за счет потребителей, наносят материальный ущерб бюджету государства.

"Тюменское УФАС России направило материалы дела в прокуратуру Тюменской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В рамках же своих полномочий контролирующим ведомством сговорщикам выданы предписания о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции", — добавили в пресс-службе.