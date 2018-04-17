Жилье: спрос перетекает в город

Динамика заключения договоров долевого участия показывает, что спрос на городское жилье растет, на областное — падает. За первые два месяца прошлого года по городским объектам было заключено 7189 ДДУ, за январь — февраль 2018-го — 12 236. Рост на 70%. В Ленинградской области — 5465 ДДУ за тот же период в прошлом году, 4879 — в этом. Минус 11%, пишут "Ведомости"

"Смещение спроса от областных к городским проектам — это очевидная и вполне устойчивая тенденция, — говорит Светлана Московченко, руководитель отдела исследований Knight Frank St. Petersburg. — Естественно, это создает определенные риски для масштабных новостроек в Ленобласти: некоторые из проектов будут остановлены, сроки сдачи по ним придется сдвигать, и это в лучшем случае". По мнению Московченко, одна из главных причин такой реструктуризации рынка — вывод на рынок крупных и недорогих проектов в городской черте.

Ровно те же тенденции последние 2–3 года аналитики фиксируют и в столичном регионе: сокращение спроса на квартиры в Московской области , увеличение числа масштабных и доступных по цене проектов на окраинах столицы — и не только на окраинах. Плюс апартаменты. В Москве на их долю приходится около 15–20% рынка новостроек, в Петербурге — 5–6%. Стоит отметить, что в Московской области таких предложений немного, в Ленинградской — нет совсем, пишут «Ведомости.

За год предложение жилья в Ленинградской области сократилось на 89 адресов, фиксирует аналитик ИИЦ „Недвижимость Петербурга“ Дмитрий Житков . Доля городских квартир в структуре предложения по Петербургскому региону за год увеличилась с 53 до 70%, тогда как доля пригородных уменьшилась с 8 до 6%, а областных — упала с 39 до 24%.

Цены пока ведут себя вполне предсказуемо. По данным аналитика Дмитрия Житкова, в марте средние цены на квартиры в новостройках Ленобласти увеличились более чем на 2%, превысив планку в 104 000 руб. за 1 кв. м.

На вторичном рынке, наоборот, в первый месяц весны случился ценовой откат: минус 1,6%. В результате средняя цена строящихся квартир на спальных территориях оказалась примерно на 1% выше, чем готовых. Цены на первичном и вторичном рынке практически сравнялись. Впрочем, похожая картина наблюдалась и в начале прошлого года. Потом на рынке появились новые недорогие проекты, и ситуация выровнялась: готовое жилье снова стало немного дороже.

Ситуация на рынке жилья осложняется новыми вводными: санкции, падение фондовых рынков, скачки валютных курсов