Ещё
Биткоин торгуется на уровне в $8 тысяч
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Биткоин торгуется на уровне в $8 тыс., аналитики не исключают удорожания 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) во вторник утром дешевеет, при этом сохраняясь возле отметки в 8 тысяч долларов, аналитики не исключают дальнейшего удорожания криптовалюты, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 9.06 мск биткоин дешевел на 1,1% — до 7,997 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 0,55%, до 7,99 тысячи долларов, на Binance — на 0,51%, до 7,998 тысячи долларов.
Основные альтернативные виртуальные валюты также дешевеют: Ethereum на 0,77%, до 506,2 доллара, Ripple — на 0,24%, до 0,66 доллара, Bitcoin Cash — на 0,37%, до 758,41 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 325,62 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 42% всего рынка криптовалют.
"Цены консолидируются выше линии нисходящего тренда, и мы ожидаем продолжение роста уже на этой неделе", — рассказал РИА Новости директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов.
"Многое зависит от того, сможет ли курс закрепиться выше этих отметок, если да, то при подходящем новостном фоне можно будет наконец ожидать роста", — прокомментировал перспективы удорожания биткоина аналитик eToro Михаил Мащенко. Эксперт добавляет при этом, что "цель в 20 тысяч долларов за монету к концу года выглядит уже не так нереалистично". На отметке в 20 тысяч долларов биткоин торговался в середине декабря прошлого года.
Прайм: последние новости
Цена золота растет на фоне удешевления доллара после комментариев Трампа Рубль в начале дня продолжил уверенно расти, доллар падал до 60 руб Золото дешевеет в рамках коррекции после удорожания на ослаблении доллара
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»158
Санкции США: Россию погружают в рецессию449
Скончался Андрей Невраев6
Путин придумал способ победить коррупцию1065
Журналисты из США опровергли химатаку в Сирии194
Видео
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
08:32
Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ вновь открыт
Новости Москвы
01:20
В столице зафиксировано превышение уровня сероводорода
Общество Новости Москвы
02:54
Москвичи смогут пожаловаться на опасные деревья
Новости Москвы
00:42
В Москве откроется самая высокая смотровая площадка
Новости Москвы
06:32
Снигирь и Цыганов спровоцировали слухи о расставании
Шоу-бизнес
01:00
Наталию Орейро срочно госпитализировали
Шоу-бизнес
03:29
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»
Общество Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение