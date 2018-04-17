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Серьезное обострение санкционной политики Запада способно повлечь новую волну девальвации рубля, — Александр Баулин, управляющий активами ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»
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Серьезное обострение санкционной политики Запада способно повлечь новую волну девальвации рубля, — Александр Баулин, управляющий активами ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» 

Прайм 34 минуты назад
Фото: Прайм
Стремительное ослабление рубля на 10% за три дня сопровождалось подрастанием нефтяных котировок, что привело стоимость нефти в рублях к новым максимумам. Коррекция конца прошлой недели вернула рубль к более-менее справедливой, исходя из текущей ситуации, стоимости.
На уровне 61-63 может на некоторое время наступить стабилизация, тем более что Минфин пока отказался от покупки валюты.
Однако любое серьезное обострение санкционной политики Запада способно отступление кэрри-трейдеров обратить в бегство, и тогда новая волна девальвации неизбежна.
Рекомендуем сохранять валютные позиции тем у кого они есть, у кого нет — 61-62 по доллару и 75-76 по евро можно рекомендовать для покупки, особенно актуально это будет для хеджирования позиций по портфелям акций.
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