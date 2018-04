Как Twitter Трампа управляет рынком

Москва , 16 апреля — «Вести. Экономика». Распродажи на российском рынке закончились. Одной публикации в газете хватило для резкого укрепления рубля и бурного роста фьючерсов на российские акции. Всего два заявления способны сделать погоду на российском рынке. В выходные постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что о новых санкциях к России будет объявлено в понедельник. Этого хватило, чтобы фондовый рынок РФ в первый торговый день недели посыпался вниз, однако участников торгов ждало еще одно заявление, хотя это даже не заявление, а публикация издания The Washington Post. Ссылаясь на свои источники, в WP заявили, что президент США Дональд Трамп на данном этапе не намерен вводить дополнительные экономические санкции против РФ. А Никки Хейли, по словам представителя Белого дома, «опередила события и совершила ошибку, которую необходимо исправить». Эту новость отыгрывали пока только на срочном рынке, однако реакция была более чем эмоциональной. Фьючерсы на акции "Сбербанка" , например, взлетели почти на 5%, при том, что в основную сессию бумаги банка потеряли 6%, то есть волатильность просто запредельная. Фьючерс на индекс РТС в ходе вечерней сессии прибавил 3%. Выросли и контракты на другие бумаги, причем, еще раз отметим, покупки были настолько агрессивные, что можно сделать вывод о том, что мы стали свидетелями разворота, пусть даже и локального. Безусловно, стоит отметить рубль. Покупки российской валюты также были очень агрессивными, фьючерс на пару доллар/рубль на вечерней сессии снизился на 1,9%, что соответствует укреплению рубля на 1.9%. Какие выводы из всего этого можно сделать?Прежде всего надо признать, что российским, как и другими, управляют, как игрушкой. Захотели падения, сделали заявление, захотели рост, опровергли. И это происходит практически ежедневно. Вспомним, например, форум в Давосе . Тогда министр финансов Стивен Мнучин сделал какое-то заявление, которое привело к ослаблению доллара на Forex, а на следующий день Дональд Трамп заявил, что Мнучина не так поняли и вообще все не так, после этого доллар начал укрепляться. Ну а главный инструмент управления рынками — Twitter Трампа. На прошлой неделе американский президент подогревал атмосферу, готовясь к атаке на Сирию . «Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они будут прилетать — хорошие, новые и „умные“. Вам не стоит быть партнерами с животным, которое убивает газом свой народ и наслаждается этим», — написал глава Белого дома.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and ∎smart!∎ You shouldn∎t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!