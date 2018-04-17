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Биржи АТР торгуются разнонаправленно
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Биржи АТР торгуются разнонаправленно после статистики из Китая 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник не показывают единой динамики на фоне статистики из КНР и ситуации вокруг Сирии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.47 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,35% — до 3099,9 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,83%, до 1809,59 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index сохранялся на уровне предыдущего закрытия в 30316,14 пункта, корейский KOSPI опускался на 0,14%, до 2454,16 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — рос на 0,34%, до 5861,1 пункта. Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,07% — до 21850,94 пункта.
По данным государственного статистического бюро Китая, ВВП страны по итогам первого квартала 2018 года вырос на 6,8% год к году, что совпало с прогнозами аналитиков. Власти страны установили планку роста ВВП в этом году на уровне около 6,5%. При этом рост экономики в квартальном выражении составил 1,4% против прогноза в 1,5%.
В марте объем промышленного производства страны вырос на 6% в годовом выражении при ожидании роста в 6,4% к прошлому году. При этом номинальный рост объема розничных продаж в марте составил 10,1% при прогнозе роста в 9,7% к прошлому году, а рост за первый квартал — 9,8%.
Инвесторы по-прежнему обращают внимание на ситуацию вокруг Сирии. Утром 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. При этом ожидания того, что ситуация не перерастет в крупный конфликт, привели к росту склонности инвесторов к риску, что поддерживает фондовые рынки.
"Раньше рынки готовились к возможному ухудшению ситуации в Сирии после более ранних предупреждений президента (США Дональда — ред.) Трампа. Военные действия, однако, были ограниченными, что принесло (на рынки — ред.) облегчение", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего экономиста по развивающимся рынкам SMBC Nikko Securities Коты Хираямы (Kota Hirayama).
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