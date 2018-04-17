Топ-8 самых богатых депутатов Костромской области

K1NEWS.RU публикует рейтинг самых «богатых» депутатов.

8 место— Ихтияр Мирзоев с доходом 844 418 рублей в месяц, 10 133 022 рубля в год. По сравнению с 2016 годом доход депутата упал (12 миллионов в 2016 году)

7 место— Сергей Калашник. -879 905 рублей в месяц, 10 558 870 рублей в год 6 место— Илья Яхонтов с ежемесячным доходом в 1миллион 760 рублей, 12 021 131 в год. Кстати, Илья Яхонтов единственный среди наших депутатов имеет двойное гражданство. Жаркая Испания была выбрана им в качестве второй страны. В 2017 году доход господина Яхонтова уменьшился на 2 миллиона рублей.

5 место— Алексей Баранов . 1 миллион 259 тысяч 724 рубля в месяц и свыше 15 миллионов в год 4 место— Сергей Крылов . 1 миллион 334 тысячи 887 рублей ежемесячно и 16 миллионов 18 тысяч и 654 рубля в год. Отметим, что в 2016 году Сергей Крылов заработал более 17 миллионов рублей, следовательно его доход падает.

3 место— Максим Гутерман.

3 миллиона 421 тысяча 916 рублей получает Максим ежемесячно и больше 41 миллиона в год.

2 место— Флун Гумеров: 4 миллиона 3 тысячи 682 рубля каждый месяц и свыше 48 миллионов в год. Доход господина Гумерова увеличился на 2 миллиона рублей по сравнению с 2016 годом.

1 место— Владимир Михайлов . Господин Михайлов ежемесячно зарабатывает 4 миллиона 602 тысячи 500 рублей и свыше 55 миллионов в год. Надо заметить, что по сравнению с 2016 годом доход господина Михайлова вырос почти в 2 раза (с 29 миллионов в 2016 году)

Сколько зарабатывали депутаты в 2016 году можно прочитать в нашей статье. С официальными данными по доходам депутатов можно ознакомиться на сайте Облдумы.