Горе от ума. Стоит ли вкладчикам доверять аналитическим прогнозам

«Риски оттока депозитов переоценены: ПОКУПАТЬ на просадке» — с таким призывным заголовком вышел аналитический отчет BCS Global Markets 11 июля 2017 года. В нем шла речь о двух выпусках субординированных еврооблигаций « ФК Открытие » — одного из крупнейших частных банков в стране, который на тот момент занимал 8-е место по объему активов в банковской системе России . Евробонды на $500 млн (с погашением 26 апреля 2019-го) и $300 млн (17 декабря 2019-го) с начала июля просели в цене на 3–4 процентных пункта. Падение котировок стало реакцией на решение агентства АКРА присвоить банку «ФК Открытие» низкий кредитный рейтинг — «ВВВ–» с прогнозом «стабильный».

Авторы отчета, аналитики ФГ БКС Мария Радченко Ольга Найденова отмечали, что действия АКРА, влекущие за собой ограничения для банка в привлечении средств федерального бюджета и НПФ, а также исключение его облигаций из ломбардного списка ЦБ , не приведут к немедленному оттоку депозитов.

Банк «ФК Открытие» отличался «комфортной структурой фондирования» и высокими показателями достаточности капитала первого уровня, поясняли эксперты. Восстановление котировок евробондов, по их мнению, было вопросом времени. БКС прогнозировал, что доходности бумаг снизятся на 200–250 б. п., до 6% годовых, а цены вырастут на 3 п. п. При этом риски вложений в бонды оставались невысокими. «Статус еврооблигаций снижает риски инвестиций, так как выпуски не могут быть списаны и по своим характеристикам близки к старшему долгу», — подчеркивали Радченко и Найденова.

Рынок, впрочем, рассудил иначе. К концу лета выпуск еврооблигаций на $500 млн подешевел с более 100% от номинала до 33% от номинала, в дальнейшем его цена опускалась ниже отметки 20%. 29 августа Банк России объявил о санации «ФК Открытие» с использованием нового механизма — Фонда консолидации банковского сектора, а в сентябре регулятор анонсировал планы по списанию всех субординированных обязательств банка. К концу года выпуски еврооблигаций превратились в пыль, так как ФКБС размыл капитал банка до 1 рубля. Группа держателей выпуска облигаций на $500 млн готовится оспорить списание долга в Лондонском международном третейском суде (LCIA). Среди истцов есть инвесторы, купившие облигации по совету аналитиков БКС и других брокерских компаний.

Жертвы публицистики

Один из пострадавших инвесторов — состоятельный москвич, владеющий собственным строительным бизнесом, — вложил в долговые бумаги «ФК Открытие» порядка $200 000. В разговоре с Forbes он заметно нервничает, чувствует себя не в своей тарелке: собственная ошибка кажется ему непростительной. Решение инвестировать в суборды «ФК Открытие» бизнесмен принял самостоятельно, прочитав обзор БКС от 11 июля и получив персональную рекомендацию от своей брокерской компании. «Идея казалась здравой. Хотя после решения АКРА проблемы „ФК Открытие“ стали очевидны, я не сомневался, что этот банк — классический пример too big to fail. Его все равно спасут, докапитализируют, позволят выполнить обязательства перед инвесторами», — рассказывает инвестор. Уверенности ему придавал инвестиционный меморандум выпуска с погашением в апреле 2019 года, согласно его условиям, списание долга в одностороннем порядке допускается только при банкротстве эмитента. Это удерживало инвестора от участия в панических распродажах евробондов, которые начались после объявления о санации.

«Я понимал, что стратегия рискованная, меня об этом предупреждал мой брокер, поэтому я направил на эти бумаги лишь часть валютного портфеля», — говорит он. Однако, по его мнению, авторы аналитических рекомендаций недостаточно просчитали риски, связанные с потенциальной санацией банка через ФКБС. «По закону суборды банка списываются, если достаточность базового капитала банка падает ниже установленного ЦБ минимума. А Центробанк уменьшил капитал банка до 1 рубля. И плевать, что там написано в меморандуме», — сетует кредитор.

Эта история типична. Собеседник Forbes на финансовом рынке, управляющий капиталом состоятельных инвесторов, признается, что три его клиента точно так же погорели на инвестиционной аналитике, купив суборды «ФК Открытие». «Двое приобрели еврооблигации на $200 000 каждый, один — на $500 000. Покупали, к счастью, без плеча», — рассказывает финансист. По его словам, два инвестора в своих решениях опирались на публичные аналитические отчеты БКС, а один получил личную рекомендацию от своего персонального менеджера в « ВТБ Капитале». «В письме от „ВТБ Капитала“ отмечалось, что стратегия является агрессивной, так что клиент понимал свои риски», — говорит эксперт, видевший письмо. Судиться в Лондоне, впрочем, планирует только один потерпевший из трех.

Никто из инвесторов не собирается предъявлять претензии авторам аналитики — на это нет правовых оснований. «В отчете БКС был дисклеймер, что информацию в нем не стоит воспринимать как руководство к действию, инвестор принимает все решения сам. Да и это публичный отчет. Понятно, что он скорее для общего развития», — говорит держатель списанных субордов. Сама компания БКС отказала Forbes в комментариях на эту тему.

Юристы соглашаются с выводами инвестора. «Как показывает практика, брокеры стараются максимально ограничить собственную ответственность и придают своим отчетам форму информационных справок, а не конкретных рекомендаций или гарантий», — поясняет управляющий партнер юридической компании « Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев.

По словам юриста Saveliev, Batanov and Partners Сергея Коновалова , оговорки об «информационном характере» аналитических отчетов делают практически невозможным привлечение брокера к ответственности. Кроме того, есть судебная практика, согласно которой брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений клиента, принятых на основании аналитики, предоставленной брокерской компанией.

Юрист Herbert Smith Freehills Денис Морозов добавляет, что ответственность брокеров перед клиентами регулируется положениями договоров брокерского обслуживания. «Напрямую выдача рекомендаций на совершение отдельных сделок не входит в определение брокерской деятельности, поэтому такие брокеры, скорее всего, не нарушают каких-либо требований законодательства. Также высок риск, что договор о брокерском обслуживании сформулирован таким образом, что брокер не несет ответственности перед собственным клиентом за неверную рекомендацию», — объясняет он.

С точки зрения законодательства публичная инвестиционная аналитика — это все равно что публицистика, подводит итог генеральный директор Ассоциации CFA Россия Владимир Туткевич. Чтобы использовать эти материалы в суде, инвестору придется доказать факт мошенничества или недобросовестной рекламы, однако даже такие иски малоперспективны, считает эксперт. Впрочем, аналитические отчеты с неверными выводами или ошибочными прогнозами в равной степени бьют по клиенту и по брокеру, который несет значительные репутационные издержки, напоминает Туткевич.

Специальное предложение

Аналитические отчеты, падающие утром в электронный ящик, не единственный источник знаний для инвесторов. Нередко брокерские и инвестиционные компании пускают в ход тяжелую артиллерию, продавая клиенту продукт в офисе. При этом демонстрируется солидная подборка аналитики, подтверждающей привлекательность таких инвестиций.

Именно так продавались субординированные облигации Промсвязьбанка , о чем рассказали Forbes ряд клиентов банка и юристы, планирующие представлять интересы держателей субордов в суде. В декабре 2017 года субординированные обязательства банка, который тоже попал на санацию в ФКБС, были списаны. Это ударило по держателям пяти выпусков бондов — двух выпусков вечных облигаций на $600 млн, двух выпусков на $433 млн c погашением в 2021 году и выпуска на $283 млн с погашением в 2019 году.

Двенадцатого февраля в Москве прошла встреча инвесторов в суборды Промсвязьбанка, организованная юристами компании Nektorov, Saveliev & Partners. Пришли и специалисты из Baker McKenzie, которые уже работают с аналогичными проблемами держателей сгоревших бондов «ФК Открытие». Ранее они выиграли похожий иск VTB Austria к банку «Уралсиб» , создав прецедент на рынке облигаций.

Инвесторы оказались людьми с сильно различающимися доходами и представлениями о финансовых рынках. Среди них были бизнесмены, которые покупали бумаги Промсвязьбанка отнюдь не на последние деньги, и обычные граждане, потерявшие из-за списания долга все свои накопления. Например, один из собеседников Forbes — бывший военный, который продал квартиру и решил внести средства на депозит. Однако менеджер банка отговорила его, посоветовав купить бумаги «с низким уровнем риска», рассказывает инвестор.

Как отмечает партнер Nektorov, Saveliev & Partners Роман Макаров , помимо субордов Промсвязьбанка инвесторам предлагались и другие бумаги, связанные со структурами бывших владельцев банка братьев Ананьевых. Это несубординированные бонды компании Peters International (Cayman) Limited, по которым произошел дефолт, и рублевые несубординированные бумаги «ПСН Проперти Менеджмент», попавшие под реструктуризацию.

Многие держатели бумаг Peters заявили, что они купили облигации после рекламной презентации в отделении банка, говорит Макаров. Навязчивые предложения поступали VIP-клиентам и гражданам, у которых были крупные остатки на депозитах. Менеджеры банка объясняли, что облигации вместо вклада обеспечивают более высокую доходность при небольшом риске. Причем в презентации для инвесторов несколько раз упоминалась гарантированность вложений, отмечает Макаров.

Клиентам, согласившимся на покупку евробондов, Промсвязьбанк технически присваивал статус квалифицированных инвесторов. Для этого менеджеры банка несколько раз за сутки совершали с брокерских счетов клиентов операции с ОФЗ, после чего выдавали им соответствующие сертификаты (скан есть в Forbes). Наличие статуса квалифицированного инвестора серьезно затрудняет доказательство того, что клиент не осознавал всех рисков, связанных с субордами банка, объясняет Макаров. Аналогичная проблема была в свое время и у держателей кредитных нот банка «Траст»

По словам Романа Макарова, владельцы бумаг группы ПСБ на перепутье. Они должны ответить себе на главный вопрос: кого они считают виновными в своих проблемах? Бывших бенефициаров и менеджеров банка или регулятора, который пошел на крайние меры — санацию, что повлекло списание субордов и реструктуризацию несубординированных бумаг.

Тем временем, пока юристы собирают необходимые документы и продумывают стратегии защиты, некоторые кредиторы решили действовать решительно. Один из заемщиков рассказал Forbes, что подал заявление в МВД о хищении бумаг с брокерского счета, опираясь на 35-ю статью Конституции, в которой написано, что гражданин не может быть лишен имущества иначе как по решению суда.

Защита от прогноза

Покупка субордов с невнятными перспективами — далеко не единственное проявление слепого доверия к инвестиционной аналитике. Каждый день частные инвесторы допускают массу ошибок, принимая на веру единственную рекомендацию или инвестидею. «У меня есть клиенты, начитавшиеся апокалиптических прогнозов известных аналитиков про курс доллара в 100 рублей в январе 2016-го. Они купили доллары по 70 рублей и до сих пор ждут этого курса, — говорит гендиректор компании „Персональный советник“ Наталья Смирнова . — Также с начала этого года ряд клиентов купили по рекомендации аналитиков акции »Магнита» по 8500 рублей. Сейчас эти бумаги торгуются в районе 5100 рублей».

По словам Смирновой, никто из клиентов не намерен судиться или предъявлять претензии поставщикам аналитики. Управляющий партнер юридической компании «УК Право и бизнес» Александр Пахомов отмечает, что текущее законодательство позволяет привлечь автора рекомендации к ответственности лишь в одном случае — если тот умышленно сокрыл от клиента информацию о возможном дефолте эмитента и при этом брокер получал от него вознаграждение за предложение его бумаг в рамках инвестплана. Но это надо доказать.

Кроме того, даже если клиент обращается к брокеру с претензией, стороны стараются уладить конфликт в конструктивном диалоге, говорит начальник отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев . «Вопросы клиентов по выпущенным рекомендациям — очень редкое явление. Большинство из них касается именно негативного исхода рекомендаций. Обычно это рыночный убыток вследствие несоблюдения риск-менеджмента либо реализации идеи, не подходящей клиенту по риск-профилю», — объясняет финансист. По его словам, брокер в таких случаях подбирает клиенту другой финансовый продукт.

Качество инвестаналитики — актуальная проблема не только для России, но и для Запада. В январе 2018 года в Евросоюзе вступила в силу директива «О рынках финансовых инструментов» MiFID II, кардинально поменявшая правила игры. Теперь сейлзы из брокерских и инвестиционных компаний Европы могут бесплатно предоставлять клиентам только общую аналитику. А четкие торговые идеи для клиентов будут поставляться только на платной основе.

Похожие нововведения, касающиеся персональных рекомендаций, грядут и в России, говорит Александр Пахомов. В 2017 году приняты поправки в закон «О рынке ценных бумаг», которые вводят регулирование деятельности инвестиционных советников. Согласно документу, инвестсоветник будет обязан предупреждать клиента о риске предлагаемой ему операции. Несоблюдение этого требования повлечет за собой ответственность согласно договору и законодательству России вплоть до запрета на ведение подобной деятельности. Закон вступит в силу в декабре 2018 года.

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