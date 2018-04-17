Вся семья поместится: аналитики нашли районы Новосибирска с самыми просторными квартирами

Самое доступное «семейное» жильё можно купить в Новосибирске за 2 миллиона рублей — к такому выводу пришли эксперты N1.RU, проанализировав предложения квартир площадью более 70 кв. м.

Самые недорогие варианты нашлись в Южно-Чемском микрорайоне: средняя стоимость квадрата здесь — 29,3 тысячи рублей, а цена всей квартиры варьируется в пределах 2 миллионов рублей. К примеру, за 2,7 миллиона рублей здесь предлагают квартиру площадью 87 кв. м на 6-м этаже построенной в 2015 году 10-этажки. В целом в микрорайоне средняя площадь просторных квартир составляет 73 кв. м, а цена — 2,1 миллиона рублей.

В остальных микрорайонах цена 1 кв. м заметно выше — 40–50 тысяч рублей, а цена квартир сопоставима со средней стоимостью «двушек» в целом по городу — 3–3,6 миллиона рублей. Например, в Плющихинском жилмассиве средняя цена больших квартир составляет чуть больше 3 миллионов, в посёлке РМЗ в Первомайском районе — 3,26 миллиона, в микрорайоне «Берёзовое» — 3,44 миллиона.

При этом, как отмечает руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва , в городе больше всего предложений просторных квартир в дорогом сегменте жилья.

Самый богатый выбор просторных квартир в базе вариантов оказался на Затулинке — здесь нашлось 233 предложения жилья площадью больше 70 кв. м.

На втором месте район станции метро «Золотая Нива» (232 варианта), на третьем — Фрунзенский микрорайон (225 вариантов). При этом эксперты отмечают, что цены здесь далеко не самые доступные.

Самый скромный ассортимент просторных квартир в продаже оказался на Горском жилмассиве — всего 154 объявления.

Аналитики также подсчитали, что стоимость 3–4-комнатных квартир за год выросла почти на 3%: «трёшку» сегодня можно купить в среднем за 4,49 миллиона рублей, а 4-комнатная обойдётся в 6,79 миллиона.

Ранее эксперты подсчитали, сколько в среднем придётся доплатить за готовую к проживанию квартиру: оказалось, что обстановка делает её дороже до 50%.