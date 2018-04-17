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Фунт стерлингов поставил рекорд после Brexit
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Фунт стерлингов поставил рекорд после Brexit 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Mary Turner/Reuters
Фунт стерлингов вырос до $1.4355 и достиг самой высокой стоимости с июня 2016 года, когда прошел референдум Brexit о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС), передает Reuters.
По мнению экспертов, укрепление национальной валюты произошло на фоне ожиданий, что британские власти заключат более выгодную сделку с ЕС по итогам Brexit и повысят ключевую ставку.
Ранее сообщалось, что Банк Англии не стал изменять базовую ставку и оставил ее на уровне 0,5% годовых. Тогда стало известно, что Банк сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($584 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов.
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