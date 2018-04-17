«Бессмертный полк» пройдет по всем городам и райцентрам Хабаровского края

Акция «Бессмертный полк», посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Хабаровском крае 9 мая. Все желающие могут выйти на шествие с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

«Акция будет организована во всех городах и районных центрах региона. Для участия в ней необходимо сделать штендер с фотографией ветерана и указанием его фамилии, имени и отчества», — отметил руководитель регионального отделения «Бессмертный пол России» в Хабаровском крае Андрей Белоглазов.