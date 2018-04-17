«Бессмертный полк» пройдет по всем городам и райцентрам Хабаровского края 

Акция «Бессмертный полк», посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Хабаровском крае 9 мая. Все желающие могут выйти на шествие с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
«Акция будет организована во всех городах и районных центрах региона. Для участия в ней необходимо сделать штендер с фотографией ветерана и указанием его фамилии, имени и отчества», — отметил руководитель регионального отделения «Бессмертный пол России» в Хабаровском крае Андрей Белоглазов.
Самая масштабная акция традиционно запланирована в краевой столице. Ожидается, что участие в ней примут более 30 тысяч человек. Построение колонны начнется в 9.30. Основная точка сбора участников акции — перекресток улицы Гайдара. В 11.00 после окончания парада войск Хабаровского гарнизона шествие под известные песни военных лет пройдет от площади Ленина по улицам Карла Маркса и Муравьева-Амурского, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. В организации и проведении акции будут задействованы порядка 800 волонтеров. Также сопровождать участников на протяжении всего шествия будут представители регионального отделения движения «Волонтеры-медики». Безопасность участников акции обеспечат сотрудники полиции и бойцы Росгвардии, а также экипажи ГИБДД. Движение автотранспорта по маршруту следования шествия будет ограничено. Более подробную информацию об участии в мероприятии можно узнать по телефону «горячей линии» — 94-45-10, организуемой региональным представительством движения «Бессмертный полк», или на официальном сайте акции. Напомним, новое патриотическое движение зародилось в 2007 году в Тюмени. Спустя два года в акции участвовали уже более 20 регионов страны. В 2012 году проект получил название «Бессмертный полк». В прошлом году с портретами своих родственников — ветеранов Великой Отечественной войны по улицам городов и районных центров Хабаровского края прошли около 100 тысяч человек.