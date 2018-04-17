ВТБ стал первым эмитентом «цифровых» облигаций

Эмиссионные документы были представлены Бирже и НРД в электронном виде с использованием электронно-цифровой подписи. 11 апреля 2018 года биржа зарегистрировала 40 выпусков «цифровых» однодневных биржевых облигаций банка общим объемом 3 трлн рублей, первый из которых размещен 16 апреля 2018 года.

«Мы оцениваем новый алгоритм электронной регистрации, введенный Московской биржей , как важный шаг в рамках общей тенденции по упрощению процедур на российском рынке ценных бумаг. Банк ВТБ первым среди российских эмитентов прошел полный цикл электронного документооборота с Биржей и НРД при регистрации биржевых облигаций. Это новый эффективный способ регистрации, позволяющий существенно сократить финансовые и временные затраты эмитента», — комментирует нововведение руководитель финансового департамента — старший вице-президент ВТБ Дмитрий Пьянов

«Использование электронной подписи позволит эмитентам сократить расходы благодаря отказу от бумажного документооборота, увеличить скорость взаимодействия с Биржей и повысить надежность документооборота», — отметила управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова

Справка

Московская биржа предоставила эмитентам возможность использования электронно-цифровой подписи при подаче документов для листинга, включая регистрацию эмиссионных документов биржевых облигаций.