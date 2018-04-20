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Россиянам стали доступны «цифровые» облигации
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Россиянам стали доступны «цифровые» облигации 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Банк ВТБ стал первым эмитентом, разместившим на Московской бирже облигации, регистрация которых осуществлена исключительно с использованием электронного документооборота. Эмиссионные документы были представлены Бирже и Национальному расчётному депозитарию (НРД) в электронном виде с использованием электронно-цифровой подписи.
11 апреля биржа зарегистрировала 40 выпусков «цифровых» однодневных биржевых облигаций банка общим объемом 3 трлн рублей, первый из которых размещен 16 апреля 2018 года.
— Мы оцениваем новый алгоритм электронной регистрации, введенный Московской биржей, как важный шаг в рамках общей тенденции по упрощению процедур на российском рынке ценных бумаг, — комментирует нововведение руководитель финансового департамента — старший вице-президент банка Дмитрий Пьянов. — Наш банк первым среди российских эмитентов прошел полный цикл электронного документооборота с Биржей и НРД при регистрации биржевых облигаций. Это новый эффективный способ регистрации, позволяющий существенно сократить финансовые и временные затраты эмитента.
— Использование электронной подписи позволит эмитентам сократить расходы благодаря отказу от бумажного документооборота, увеличить скорость взаимодействия с Биржей и повысить надежность документооборота, — подчеркнула управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова.
Московская биржа предоставила эмитентам возможность использования электронно-цифровой подписи при подаче документов для листинга, включая регистрацию эмиссионных документов биржевых облигаций.
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