Россиянам стали доступны «цифровые» облигации

Банк ВТБ стал первым эмитентом, разместившим на Московской бирже облигации, регистрация которых осуществлена исключительно с использованием электронного документооборота. Эмиссионные документы были представлены Бирже и Национальному расчётному депозитарию (НРД) в электронном виде с использованием электронно-цифровой подписи.

11 апреля биржа зарегистрировала 40 выпусков «цифровых» однодневных биржевых облигаций банка общим объемом 3 трлн рублей, первый из которых размещен 16 апреля 2018 года.

— Мы оцениваем новый алгоритм электронной регистрации, введенный Московской биржей, как важный шаг в рамках общей тенденции по упрощению процедур на российском рынке ценных бумаг, — комментирует нововведение руководитель финансового департамента — старший вице-президент банка Дмитрий Пьянов . — Наш банк первым среди российских эмитентов прошел полный цикл электронного документооборота с Биржей и НРД при регистрации биржевых облигаций. Это новый эффективный способ регистрации, позволяющий существенно сократить финансовые и временные затраты эмитента.

— Использование электронной подписи позволит эмитентам сократить расходы благодаря отказу от бумажного документооборота, увеличить скорость взаимодействия с Биржей и повысить надежность документооборота, — подчеркнула управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова

Московская биржа предоставила эмитентам возможность использования электронно-цифровой подписи при подаче документов для листинга, включая регистрацию эмиссионных документов биржевых облигаций.