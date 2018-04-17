Рынок акций Перу закрылся падением, S&P Lima General снизился на 0,40%

Investing.com — Фондовый рынок Перу завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов банковских и финансовых услуг, горнодобывающей промышленности и услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Лимы S&P Lima General упал на 0,40%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P Lima General по итогам сегодняшних торгов были акции Grana Y Monter (LM:GRA), которые подорожали на 0,260 п. (12,04%), закрывшись на отметке в 2,420. Котировки Atacocha (LM:ATB) выросли на 0,020 п. (3,64%), завершив торги на уровне 0,570. Бумаги PPX Mining Corp (LM:PPX) не изменились на 0,00 п. (2,86%), закрывшись на отметке 0,07.

Лидерами падения стали акции Credicorp (LM:BAP), цена которых упала на 4,21 п. (1,80%), завершив сессию на отметке 229,49. Акции Southern Copper Corp (LM:SPC) поднялись на 0,51 п. (0,91%), закрывшись на уровне 55,62, а Volcan Minera (LM:VOL_pb) снизились в цене на 0,010 п. (0,87%) и завершили торги на отметке 1,140.

На фондовой бирже Лимы количество подорожавших бумаг (17) превысило количество закрывшихся в минусе (10), а котировки 14 акций практически не изменились.

Котировки акций PPX Mining Corp (LM:PPX) до 52-недельного максимума, 2,86%, 0,00 п., и завершили торги на отметке 0,07.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 1,56%, или 1,05, достигнув отметки $66,34 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,06%, или 0,04, до $71,57 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,07%, или 0,90, до отметки $1.348,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/PEN снизилась на 0,05% до 3,2245, а котировки EUR/PEN повысились на 0,28%, достигнув отметки 3,9924.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,41% до 89,14.