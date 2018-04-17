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Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже упал на 2,06 пункта
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Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже упал на 2,06 пункта 

ИА Синьхуа 1 час назад
Париж, 16 апреля /Синьхуа/ — Сегодня при закрытии торговой
сессии на Парижской фондовой бирже индекс САС40 составил 5312,96  пункта, что оказалось на 2,06 пункта или 0,04 проц ниже показателя
предыдущего торгового дня. —0—
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