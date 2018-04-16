Трамп «пропиарил» венесуэльскую криптовалюту

Foto: Walter Arce / depositphotos.comТрамп «пропиарил» венесуэльскую криптовалютуНесмотря на жесткий ультиматум со стороны правительства Соединенных Штатов , в Венесуэле отмечают положительную динамику. К примеру Дэниель Пенья, курирующий блокчейн проекты государства отметил, что интерес к криптовалютам только увеличился на фоне запрета Дональда Трампа . По его словам, число заинтересованных инвесторов удвоилось. Если ранее El Petro приобретали около 400 человек в сутки, то теперь количество инвесторов увеличилось до 800.

Сам Дэниель Пенья утверждает, что указ Трампа вызвал совсем не ту реакцию, которую ожидали в Белом Доме. Возможно, сами того не подозревая, правительство США своими действиями вызвало немалый интерес к венесуэльской криптовалюте, даже у граждан США.

— Если даже такой занятый человек как Дональд Трамп обратил внимание на наши блокчейн технологии и посчитал их опасными для своего государства — то я уверен, что мы движемся в правильном направлении, — заявил Пенья.