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Трамп «пропиарил» венесуэльскую криптовалюту
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Трамп «пропиарил» венесуэльскую криптовалюту 

Банки Сегодня 1 час назад
Фото: Банки Сегодня
Foto: Walter Arce / depositphotos.comТрамп «пропиарил» венесуэльскую криптовалютуНесмотря на жесткий ультиматум со стороны правительства Соединенных Штатов, в Венесуэле отмечают положительную динамику. К примеру Дэниель Пенья, курирующий блокчейн проекты государства отметил, что интерес к криптовалютам только увеличился на фоне запрета Дональда Трампа. По его словам, число заинтересованных инвесторов удвоилось. Если ранее El Petro приобретали около 400 человек в сутки, то теперь количество инвесторов увеличилось до 800.
Сам Дэниель Пенья утверждает, что указ Трампа вызвал совсем не ту реакцию, которую ожидали в Белом Доме. Возможно, сами того не подозревая, правительство США своими действиями вызвало немалый интерес к венесуэльской криптовалюте, даже у граждан США.
— Если даже такой занятый человек как Дональд Трамп обратил внимание на наши блокчейн технологии и посчитал их опасными для своего государства — то я уверен, что мы движемся в правильном направлении, — заявил Пенья.
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