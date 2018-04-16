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Центральные банки Индии и Пакистана запретили криптовалюту
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Центральные банки Индии и Пакистана запретили криптовалюту 

Банки Сегодня 1 час назад
Фото: Банки Сегодня
Фото: PixabayЦентральные банки Индии и Пакистана запретили криптовалютуНа фоне заявления Резервного банка Индии о фактическом запрете оборота виртуальных валют цена биткоина в стране упала почти на $1300 до $5392. В это время котировки биткоина на глобальных криптобиржах торговались на уровне $6617.
Vishal Gupta, сооснователь Комитета Индии по блокчейну и криптовалюте, сообщил, что торги цифровыми валютами на индийских криптобиржах проходят с существенным дисконтом. Днем раньше криптовалюта торговалась с 5% премией. По расчетам Vishal Gupta, в целом по Индии от 4 до 5 млн человек обладают какой-либо криптовалютой, а 60% из них вошли на крипторынок в октябре-декабре 2017 года, на пике цен. Он добавил: «Большинство этих людей уже потеряли часть своих вложений. Теперь их криптоактивы потеряны окончательно. Вы не можете осуществить их перевод. Если вы переведете свою криптовалюту, ваш банковский счет будет закрыт».
Namita Viswanath, ведущий эксперт компании IndusLaw, считает действия центральных монетарных властей Индии «чрезмерно резкими». По его мнению, «Резервному банку Индии следовало бы применить более целостный подход и разработать меры, которые предотвратили бы потенциальные злоупотребления в этой сфере. Вместо этого, центральный банк ввел полный запрет».
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