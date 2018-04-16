Ещё
Биржа Coinbase купила сервис по получению платежей в криптовалюте Earn.com
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Биржа Coinbase купила сервис по получению платежей в криптовалюте Earn.com 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Американская криптобиржа Coinbase приобрела сервис по получению платежей в криптовалюте Earn.com и назначила ее главу на должность первого технического директора Coinbase, говорится в сообщении биржи.
Сумма сделки не разглашается, однако, как сообщал онлайн-портал Axios ранее в апреле, цена сделки могла превышать 100 миллионов долларов.
"Сегодня я рад объявить, что Coinbase приобрела Earn.com и в рамках этого приобретения соучредитель и главный исполнительный директор Earn.com Баладжи Шринивасан (Balaji S. Srinivasan) присоединится к Coinbase в качестве первого главного технического директора компании", — приводятся в сообщении биржи слова ее главы Брайана Армстронга (Brian Armstrong).
Сервис Earn.com позволяет пользователям получать доход в цифровой валюте, когда они отвечают на электронные письма или выполняют определенные задачи.
Прайм: последние новости
Акции "Русала" на открытии торгов теряют более 10%, торгуясь около исторических минимумов Снижение акций "Русала" прекратится до выхода новых негативных новостей, - Георгий Ващенко,начальник управления ИК "Фридом Финанс" Рубль днем пытается перейти к коррекционному росту
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская подлодка спасла Сирию от Британии181
Российский «Панцирь» отбил атаку США688
Трамп отложил санкции против России169
Лавров напомнил Джонсону о позорном факте59
Россия получила неожиданную поддержку145
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение