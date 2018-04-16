Рынок лекарств на основе биотехнологии стремительно растет

Развитие отрасли происходит ускоренными темпами как с точки зрения оборота, так и по числу занятых. Консультативное общество EY опубликовало данные о динамике оборота медицинской биотехнологии в Германии в 2017 г. За этот год оборот отрасли увеличился на 8% и достиг рекордной величины в 4 млрд евро — сообщает МедикФорум. По данным специалистов, занятость сфере биотехнологии для медицины увеличилась в 2017 г. на 12% и достигла 26 тыс. человек. Речь идет о 647 биотехнологических предприятиях по всей Германии. При этом отмечается некоторое замедление в отношении новых инвестиций. Всего в 2017 г. были основаны лишь 8 новых предприятия; размер средств, потраченных на исследования и разработки в этой сфере сократился на 3%, составив 1,2 млрд евро. В этом смысле Германия по темпам отстает от США и ведущих европейских стран: Франции, Великобритании и Швейцарии.