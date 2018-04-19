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Более 200 библиотек Новосибирской области примут участие в акции «Библионочь»
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Более 200 библиотек Новосибирской области примут участие в акции «Библионочь» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
НОВОСИБИРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Акция «Библионочь» в Новосибирской области объединит более 200 библиотек региона, в которых 21 апреля пройдут квесты, концерт импровизированного оркестра, читка стихов на языке жестов и мастер-классы по реставрации книг. Как в четверг рассказала в пресс-центре ТАСС в Новосибирске директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки Светлана Тарасова, кроме этого они запланировали акцию по знакомству в режиме «быстрых свиданий», в основе которых будет лежать книга.
"Каждый приходит с той книгой, которая ему интересна, и, разговаривая с собеседником, он рассказывает об этой книге, собеседник задает вопрос, и два человека понимают, говорят ли они на одном языке, любят ли они одну книгу. И если они зацепили друг друга эмоционально, то тогда знакомство может продолжится и дальше, но в основе будет книга", — сказала Тарасова.
Необычные мероприятия пройдут и в одной из крупнейших библиотек страны — Государственной публичной научно-технической библиотеке (ГПНТБ). По словам ее директора Андрея Гуськова, у них, в том числе, состоится конкурс по созданию машин Голдберга (устройство, которое выполняет простое действие с помощью длинной последовательности по «принципу домино» — прим. ТАСС) и особое «Тесла-шоу».
"Во время «Тесла-шоу» выставочный зал погрузится во тьму, и гости увидят захватывающие эксперименты с электричеством: плазменные шары, разряды молний, светящиеся приборы, загорающиеся без помощи электричества. При этом все будет безопасно", — отметил директор ГПНТБ.
По данным регионального министерства культуры, в Новосибирской области в 2017 году в акции «Библионочь» принимало участие около 10 тыс. человек. В этом году организаторы надеются, что желающих побывать в библиотеках в неурочное время станет больше.
Ежегодный фестиваль чтения «Библионочь» в 2018 году пройдет в России в седьмой раз в ночь с 21 на 22 апреля. Он будет посвящен теме «Магия книги» и 200-летию со дня рождения писателя Ивана Тургенева. В этом году в акции участвуют все регионы России, это более 1,5 тыс. площадок по всей стране. В прошлом году к проекту присоединились более тысячи учреждений в 84 субъектах России.
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