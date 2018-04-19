Более 200 библиотек Новосибирской области примут участие в акции «Библионочь»

НОВОСИБИРСК , 19 апреля. / ТАСС /. Акция «Библионочь» в Новосибирской области объединит более 200 библиотек региона, в которых 21 апреля пройдут квесты, концерт импровизированного оркестра, читка стихов на языке жестов и мастер-классы по реставрации книг. Как в четверг рассказала в пресс-центре ТАСС в Новосибирске директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки Светлана Тарасова , кроме этого они запланировали акцию по знакомству в режиме «быстрых свиданий», в основе которых будет лежать книга.

"Каждый приходит с той книгой, которая ему интересна, и, разговаривая с собеседником, он рассказывает об этой книге, собеседник задает вопрос, и два человека понимают, говорят ли они на одном языке, любят ли они одну книгу. И если они зацепили друг друга эмоционально, то тогда знакомство может продолжится и дальше, но в основе будет книга", — сказала Тарасова.

Необычные мероприятия пройдут и в одной из крупнейших библиотек страны — Государственной публичной научно-технической библиотеке (ГПНТБ). По словам ее директора Андрея Гуськова, у них, в том числе, состоится конкурс по созданию машин Голдберга (устройство, которое выполняет простое действие с помощью длинной последовательности по «принципу домино» — прим. ТАСС) и особое «Тесла-шоу».

"Во время «Тесла-шоу» выставочный зал погрузится во тьму, и гости увидят захватывающие эксперименты с электричеством: плазменные шары, разряды молний, светящиеся приборы, загорающиеся без помощи электричества. При этом все будет безопасно", — отметил директор ГПНТБ.

По данным регионального министерства культуры, в Новосибирской области в 2017 году в акции «Библионочь» принимало участие около 10 тыс. человек. В этом году организаторы надеются, что желающих побывать в библиотеках в неурочное время станет больше.