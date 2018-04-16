Криптовалюта Buzcoin готовится к Initial Coin Offering (ICO)

Как-то мы уже писали, что поп-дива Ольга Бузова, поведясь на общий интерес к новому способу расчетов, тоже решила выпустить свою криптовалюту. Тогда эти сведения носили неподтвержденный характер, однако со временем слухи оказались правдой. Теперь о криптовалюте Buzcoin появились новые подробности, о которых мы и расскажем в этом материале.

Платформа, в рамках которой была представлена криптовалюта, называется Buzcoin.io. Помимо эмиссии Buzcoin платформа поможет людям, ищущим друг друга в Интернете (сервис знакомств). Buzcoin.io — это еще и сервис по поиску работы. Заявлены и другие направления деятельности, но подробный рассказ о них выходит за рамки нашей тематики. В пресс-релизе Бузова заявила, что она первая девушка в стране, которая выпустила криптовалюту имени себя самой.

Начало предварительных продаж токенов произойдет уже совсем скоро — 18 апреля. Продлится оно на протяжении целого месяца. Именно в этот период купить крипту можно будет с большим дисконтом. Само ICO намечено на 18 июня, его длительность — до 16 сентября. Стоимость одной монеты составит $0,1, минимально можно приобрести сразу 100 Buzcoin. Рассчитываться за токены можно только другими криптовалютами (Bitcoin, Dash, Ethereum, Ripple и Monero), продажа за фиатные деньги не предусмотрена. Также сказано, что стоимость транзакций внутри самой сети будет равна нулю.

Бузова также сообщила, что в самом ближайшем времени в Москве на Цветном бульваре открывается ее ресторан, однако о том, будут ли в нем принимать токены имени поп-дивы Бузова не сообщила.