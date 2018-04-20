Бузят как могут

«Кошерный биткоин», бузкоин, криптокотики, венесуэльская национальная криптовалюта el petro… Что творится с криптомиром и куда он катится? Можно ли сделать состояние на разведении криптокотят и кому нужны «кошерные биткоины»? Банки.ру ответит.

Инвесторы и бизнесмены возлагали на криптовалюты большие надежды вплоть до января 2017 года, когда произошло мощное падение курса биткоина. Тогда богатые криптовладельцы потеряли миллионы долларов и пыл общественности немного угас. Но с 17 апреля 2018 года основные криптовалюты начали достаточно активный рост, а 18 апреля официально стартовала предпродажа нашумевшего бузкоина. Разберем, что говорят эксперты по этому поводу.

Buzcoin: валюта для «хомячков»

О старте предпродаж собственной криптовалюты певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала на своей странице в Instagram. На момент написания материала, по информации, указанной на официальной странице проекта Buzcoin, несмотря на рекордную популярность Бузовой в соцсетях, пока удалось собрать всего 101 тыс. долларов из запланированных 210 млн, что составляет 0,05% от нужной суммы. На пресс-конференции Бузова рассказала, что запускает на блокчейне платформу «для всего на свете» и что все мы, в принципе, живем, ни много ни мало, в «эпоху Ольги Бузовой». Видимо, двух этих оснований инвесторам пока показалось недостаточно. С другой стороны, собрать просто так практически «ни на что» 101 тыс. баксов тоже удастся не каждому.

Проект позиционируется как «честный и прозрачный» маркетплейс. Однако эксперт «Международного финансового центра» Ольга Прохорова считает, что он был создан, только чтобы пропиариться на криптовалютном «хайпе». «С моей точки зрения, желание запоздалое. Сообщество криптоинвесторов трансформируется в сторону увеличения количества квалифицированных инвесторов, с рынка уходят непрофессиональные участники (те, кого называли „хомячками“)», — комментирует эксперт.

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«Тот факт, что эпоха Ольги Бузовой пришла в блокчейн, вызывает по меньшей мере тревогу, — рассуждает генеральный директор фонда ICBF Антон Махновский. — Когда капитализация криптовалюты опирается лишь на известность и репутацию ее создателя, о каком инвестиционном потенциале можно говорить?» Как считает эксперт, подобные проекты дискредитируют крипторынок и не повышают к нему доверие.

«Вкладывать ли средства в buzcoin? Ну только если вы большой фанат Ольги Бузовой, склонны к благотворительности и больше не знаете, куда девать деньги», — делится своим мнением Махновский. Такой же точки зрения придерживаются все опрошенные Банки.ру эксперты.

«Токен является частью платформы Buzar, где можно будет найти работу, приобрести билеты на концерты, арендовать жилье и торговать, что, во-первых, является серьезным перебором, а во-вторых, на сегодняшний день существует огромное число аналогов подобных платформ. Критику токена можно продолжать еще долго, но неужели вы действительно всерьез рассматриваете инвестиции в этот токен?» — смеется аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко

Многие ожидали, что buzcoin станет популярным, так как Бузова имеет большое количество преданных фанатов, раскрученный аккаунт в Instagram и свою аудиторию. Тем не менее эксперты склоняются к мнению, что эта аудитория неплатежеспособна. Никто, конечно, не предполагал, что проект Бузовой будет конкурировать с ICO Telegram (собрали по 850 млн долларов дважды, в рамках двух пресейлов), но пока низкие цифры сборов превосходят все пессимистичные прогнозы.

Венесуэльская криптовалюта el petro: не заменит даже туалетную бумагу

Если говорить о «незвездных» криптовалютах, стоит понаблюдать за проектом Николаса Мадуро . В конце прошлого года президент Венесуэлы , устав от санкций США , для борьбы с гиперинфляцией, нищетой и хроническим дефицитом товаров народного потребления (вплоть до туалетной бумаги) выпустил el petro, монету, обеспеченную нефтяными запасами страны, чем подал пример другим странам, входящим в санкционный список.

«Казалось бы, вот она настоящая капитализация — живая нефть, которая всегда будет в цене. Есть одно но: народ Венесуэлы, который и до этого-то был недоволен руководством страны, теперь уверен, что Мадуро потратит все нефтяные запасы на криптоидею», — говорит Антон Махновский. «Такая позиция не добавляет el petro популярности электората. Но и Мадуро не отчаивается. Он не только обязал венесуэльские компании принимать el petro как расчетную единицу и запустил бесплатные государственные курсы по устранению безграмотности населения в отношении крипторынка. Он также выпустил улучшенный вариант el petro. El petro oro — старший брат первой венесуэльской „крипты“, и в этот раз монета обеспечена золотом», — отмечает эксперт.

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Главная особенность биткоина — децентрализованная эмиссия: нет единого ЦБ , который может для решения своих проблем включить печатный станок, наводнить рынок дешевыми деньгами и ударить таким образом по кошельку населения.

«Изменилось ли что-то фундаментально в экономике Венесуэлы с момента запуска национальной криптовалюты? Абсолютно ничего — она все так же находится в состоянии коллапса. Вот и получается, что если вам дороги ваши кровные, то этот актив стоит обходить стороной», — советует Михаил Мащенко.

Ольга Прохорова отмечает, что целью создания венесуэльской криптовалюты было привлечение реальной иностранной валюты в страну, которая отрезана санкциями от доступа к международным рынкам капитала, и выйти из экономического кризиса за счет использования нетрадиционных инструментов. Она тоже не рекомендует данную валюту для инвестирования.

«Кошерный биткоин»: таки да или таки нет?

Bitcoen (биткоэн) придумал российский предприниматель Вячеслав Семенчук специально для многочисленной еврейской общины. По задумке автора, криптовалюта должна быть лишена спекулятивной составляющей и существовать исключительно в качестве расчетного средства между иудеями всего мира.

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Перед стартом ICO в прошлом году Семенчук обещал за два года довести капитализацию bitcoen до полутора миллиардов долларов, заключить соглашения на использование монеты с тысячами магазинов, торгующих кошерными товарами, и вывести «крипту» для иудеев на главные криптобиржи. Антон Махновский отмечает, что ничего из обещанного сделано не было. При этом активность основателя bitcoen в последние месяцы была связана разве что со скандалами с прессой, якобы очерняющей прекрасную идею кошерной криптовалюты, и теми же представителями еврейской общины, не признавшими новое платежное средство «за свое».

«Не раскрытыми остались имена «совета шести» — шести уважаемых представителей еврейской общины, на которых возложено руководство проектом, — что также не внушает доверия. Да и сама процедура ICO была перенесена с ноября прошлого года на февраль 2018-го. За это время Семенчук успел подумать и снизил хардкэп («максимальное количество средств, которые будут собраны в процессе краудфандинга) ICO с 20 миллионов долларов до двух с половиной, в результате успешно его закрыв», — рассказал эксперт.

Также в СМИ писали о том, что криптовалюта столкнулась с критикой со стороны еврейского сообщества.

Нам не удалось найти никакой информации о торгах этим токеном ни на одной бирже. Поэтому, с точки зрения инвестора, покупка кошерной криптовалюты выглядит крайне сомнительно.

CryptoKitties: котенок за 110 тыс. долларов

Фактически это не криптовалюты, а игра на блокчейне, где пользователи выращивают и продают криптокотят. Проект, о котором хочется сказать: «Жаль, что не я это придумал». Наследник идеи тамагочи, предлагающий за криптовалюту покупать и разводить виртуальных котиков, уже захватил 15% сети Ethereum и принес своему создателю миллионы. За все время существования оборот внутри этой игры составил 23,2 млн долларов, а самый дорогой котенок был продан за 110 тыс. долларов.

«Идеальный пример кратковременного помешательства толпы, — комментирует Михаил Мащенко из eToro. — Самое удивительное, что на этом действительно можно было заработать, но лишь первые пару недель после запуска. На пике популярности число ежедневных пользователей не превышало 14 тысяч человек, тогда как сейчас их осталось не больше тысячи».

«Стал бы я инвестировать в разведение криптокотят? В здравом уме — вряд ли. Полагаю, что скоро «хайп» уляжется и проект CryptoKitties останется в истории блокчейна пусть и как самая успешная, но все же всего лишь игра», — удивляется Антон Махновский из ICBF.

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Старый добрый bitcoin: обязательный атрибут опытного спекулянта

Биткоин — цифровое «золото», самая популярная криптовалюта, которая полномасштабно используется в криптоиндустрии. С его помощью покупаются другие валюты, торгуют на бирже, инвестируют в ICO. Биткоин выполняет роль доллара в цифровом мире и пользуется неким доверием со стороны игроков, так как существует на рынке дольше аналогов.

По мнению Михаила Мащенко, это идеальный вариант для начинающих инвесторов и обязательный атрибут опытного спекулянта. «Курс биткоина имеет все шансы вырасти к концу года на фоне притока новых пользователей и инфляции основных „традиционных“ валют; политика „дешевых“ денег западных стран, проводимая для стимулирования экономики, приводит к снижению покупательской способности населения, благодаря чему количество сторонников децентрализованных валют неуклонно увеличивается», — считает эксперт.

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Ольга Прохорова из «Международного финансового центра» советует биткоин для долгосрочного инвестирования с интервалом от одного-двух лет при понимании того, что это агрессивное, а не консервативное вложение.

«Учитывая рост интереса к криптоактивам со стороны крупных игроков рынка (JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Barclays Bank), а также центробанков, можно сделать вывод, что рынок развивается и переходит к более цивилизованной фазе своего становления. Поскольку биткоин является «эталоном» криптовалюты и крупнейшей по капитализации, предполагаю, что данный инструмент представляет инвестиционный интерес, но только в долгосрочной перспективе», — подчеркивает Прохорова.