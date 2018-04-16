Федоров: Антироссийские санкции — новый вызов правительству

Топ-1: Стоимость акций «Русала» упала до рекордных показателей Валерий Федоров : Акции компании «Русал» потеряли на Гонконгской фондовой бирже в понедельник уже более 20 процентов, пробив новые исторические минимумы на фоне введения санкций США , свидетельствуют данные биржи.

Санкционные войны продолжаются. Мы видим, что стратегически важные компании российской экономики начинают терять вполне ощутимые деньги. Конечно. Это — вызов правительству, которое должно поддержать становой хребет российской экономики.

Последствия удара по российским объектам в Сирии были бы непредсказуемы. Напомню, уже было предупреждение о том, что в случае атаки наших объектов ответный удар будет наноситься не только по самим ракетам, но и по запускающим их самолетам или кораблям.

Топ-3: С 16 апреля вступает в силу блокировка Telegram Валерий Федоров: С 16 апреля вступает в силу блокировка Telegram. Суд вынес соответствующее решение, поскольку в Telegram отказались предоставить Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки сообщений.

Вся Telegram-публика последние 2-3 дня обсуждала возможность жизни в этом мессенджере в случае официальной блокировки. Сегодня шутки заканчиваются, и мы увидим, насколько сократится аудитория Telegram в России ? До нуля? Или, все-таки, пользователи найдут возможность общаться посредством того мессенджера с учетом новой реальности.

Топ-4: О проблемах с пожарной безопасностью в «Зимней вишне» было известно еще 2 года назад Валерий Федоров: Собственник торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово , при пожаре в котором погибли 64 человека, знал о проблемах с системой безопасности по меньшей мере два года. На то, чтобы привести ее в порядок, требовалось около 7 миллионов рублей, однако средства выделены не были.

Общество ждет и требует, чтобы это расследование было доведено до конца (с таким же требованием, кстати, выступил президент Путин). Никто не хочет, чтобы все закончилось тем, что будут найдены «стрелочники». Необходимо найти и наказать тех, от кого действительно зависела безопасность посетителей, но они не выполнили свои обязанности. Результат — страшная трагедия.

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