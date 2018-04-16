Топ-1: Стоимость акций «Русала» упала до рекордных показателей Валерий Федоров: Акции компании «Русал» потеряли на Гонконгской фондовой бирже в понедельник уже более 20 процентов, пробив новые исторические минимумы на фоне введения санкций США, свидетельствуют данные биржи.
Санкционные войны продолжаются. Мы видим, что стратегически важные компании российской экономики начинают терять вполне ощутимые деньги. Конечно. Это — вызов правительству, которое должно поддержать становой хребет российской экономики.
Топ-2: Дональд Трамп был готов нанести удар в том числе по российским объектам в Сирии Валерий Федоров: Дональд Трамп был готов нанести удар в том числе по российским и иранским объектам в Сирии, однако глава Пентагона Джеймс Мэттис выступил против этого, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Последствия удара по российским объектам в Сирии были бы непредсказуемы. Напомню, уже было предупреждение о том, что в случае атаки наших объектов ответный удар будет наноситься не только по самим ракетам, но и по запускающим их самолетам или кораблям.
Топ-3: С 16 апреля вступает в силу блокировка Telegram Валерий Федоров: С 16 апреля вступает в силу блокировка Telegram. Суд вынес соответствующее решение, поскольку в Telegram отказались предоставить Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки сообщений.
Вся Telegram-публика последние 2-3 дня обсуждала возможность жизни в этом мессенджере в случае официальной блокировки. Сегодня шутки заканчиваются, и мы увидим, насколько сократится аудитория Telegram в России? До нуля? Или, все-таки, пользователи найдут возможность общаться посредством того мессенджера с учетом новой реальности.
Топ-4: О проблемах с пожарной безопасностью в «Зимней вишне» было известно еще 2 года назад Валерий Федоров: Собственник торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, при пожаре в котором погибли 64 человека, знал о проблемах с системой безопасности по меньшей мере два года. На то, чтобы привести ее в порядок, требовалось около 7 миллионов рублей, однако средства выделены не были.
Общество ждет и требует, чтобы это расследование было доведено до конца (с таким же требованием, кстати, выступил президент Путин). Никто не хочет, чтобы все закончилось тем, что будут найдены «стрелочники». Необходимо найти и наказать тех, от кого действительно зависела безопасность посетителей, но они не выполнили свои обязанности. Результат — страшная трагедия.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.