Экологическую акцию «Убери за своим питомцем!» провели в ЮВАО

Акция «Убери за своим питомцем!», организаторами которой стали комиссия Мосгордумы по экологической политике и Молодежный совет при Департаменте ЖКХиБ Москвы , впервые прошла в ЮВАО.

Молодежь под руководством председателя комиссии Мосгордумы по экологической политике Зои Зотовой разъясняла жителям, прогуливающимся по зеленым территориям округа со своими питомцами, почему необходимо убирать за своими питомцами, и вручали им подарки — диспенсеры в виде косточки с биоразлагаемыми пакетами, лопатки и информационные листовки.

— К нам поступает масса обращений и жалоб на неубранные фекалии животных, — говорит Зоя Зотова. — Пожилые люди, дети пачкаются и приносят эту заразу домой. После растаявшего снега стала особенно видна эта «проблема».

Акция в ЮВАО прошла на Волжском и Жулебинском бульварах, а также в парках «Кузьминки» и «Карачарово». Жители в основном положительно отнеслись к акции, большинство владельцев собак сообщили, что за животными убирают, правда, ни у всех оказались пакеты при себе.

— Если собака оставила экскременты в подъездах, на лестничных клетках, в лифтах, на детских площадках, дорожках, то владельцы обязаны их убрать, — разъясняет депутат Мосгордумы. — Кодекс административных правонарушений за загрязнение домашними животными общественных мест предусматривает штраф для граждан от 1 000 до 2 000 рублей.

Как сообщили представители молодежных палат ЮВАО, 21 апреля планируется провести акцию «Убери за своим питомцем!» повторно.