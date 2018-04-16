Ещё
Экологическую акцию «Убери за своим питомцем!» провели в ЮВАО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экологическую акцию «Убери за своим питомцем!» провели в ЮВАО 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Акция «Убери за своим питомцем!», организаторами которой стали комиссия Мосгордумы по экологической политике и Молодежный совет при Департаменте ЖКХиБ Москвы, впервые прошла в ЮВАО.
Молодежь под руководством председателя комиссии Мосгордумы по экологической политике Зои Зотовой разъясняла жителям, прогуливающимся по зеленым территориям округа со своими питомцами, почему необходимо убирать за своими питомцами, и вручали им подарки — диспенсеры в виде косточки с биоразлагаемыми пакетами, лопатки и информационные листовки.
— К нам поступает масса обращений и жалоб на неубранные фекалии животных, — говорит Зоя Зотова. — Пожилые люди, дети пачкаются и приносят эту заразу домой. После растаявшего снега стала особенно видна эта «проблема».
Акция в ЮВАО прошла на Волжском и Жулебинском бульварах, а также в парках «Кузьминки» и «Карачарово». Жители в основном положительно отнеслись к акции, большинство владельцев собак сообщили, что за животными убирают, правда, ни у всех оказались пакеты при себе.
— Если собака оставила экскременты в подъездах, на лестничных клетках, в лифтах, на детских площадках, дорожках, то владельцы обязаны их убрать, — разъясняет депутат Мосгордумы. — Кодекс административных правонарушений за загрязнение домашними животными общественных мест предусматривает штраф для граждан от 1 000 до 2 000 рублей.
Как сообщили представители молодежных палат ЮВАО, 21 апреля планируется провести акцию «Убери за своим питомцем!» повторно.
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
Акция «Тотальный диктант» пройдет в районе Лефортово Водительские удостоверения можно оформить уже в двух МФЦ в ЮВАО Первый общегородской субботник прошел в ЮВАО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская подлодка спасла Сирию от Британии184
Российский «Панцирь» отбил атаку США691
Лавров напомнил Джонсону о позорном факте73
Трамп отложил санкции против России170
Россия получила неожиданную поддержку145
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение