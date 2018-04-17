Мосбиржа начала торги ETF на индекс РТС и бонды

Москва , 17 апреля — «Вести. Экономика». Московская биржа объявила о начале торгов акциями биржевых фондов на индекс РТС (торговый код — RUSE) и корзину еврооблигаций российских эмитентов (торговый код — RUSB).

Торги начались с 17 апреля.

Анна Кузнецова , член правления, управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи, заявила, что «новые инструменты в линейке торгуемых биржевых фондов существенно облегчают процедуру портфельного инвестирования, прежде всего, для начинающих инвесторов, и позволяют приобрести весь рынок или его отдельный сектор в „один клик“. Это особенно важно в условиях растущего интереса российских граждан к инвестированию с помощью биржевых инструментов».

"Оба ETF ориентированы как на российских, так и на международных инвесторов, инвестирующих в Россию . Нам интересно предложить эти продукты как качественно новую базу для портфелей институциональных инвесторов, работающих на российском рынке, а также как новый ликвидный инструмент на рынке для частных инвесторов, профессиональных трейдеров и арбитражеров. До конца года мы планируем привлечь более 100 млн долларов в оба фонда, — комментирует Николай Донцов , CEO ITI Funds.

• ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV (акции биржевого инвестиционного фонда" АйТиАй Фандс Юситс Сикав", ISIN код — LU1483649312) отслеживает доходность индекса РТС, состоящего из крупнейших по рыночной капитализации и ликвидности российских компаний;

• ITI Funds Russia-Focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV (акции биржевого инвестиционного фонда «АйТиАй Фандс Юситс Сикав», ISIN код — LU1483649825) отслеживает доходность индекса ITI Funds Russia-focused USD Eurobond Index, состоящего из еврооблигаций российских эмитентов, имеющих кредитный рейтинг на уровне суверенного рейтинга России или выше.

Базовая валюта фондов — доллар США. Торги акциями фонда на Московской бирже проходят в российских рублях.

Провайдером биржевых фондов выступает ITI Funds, входящий в ITI Group. Объем средств, инвестированных в фонды с момента запуска в январе 2018 г., превысил $10 млн ITI FUNDS — международная инвестиционная платформа, предлагающая клиентам широкий спектр возможностей по инвестициям в фонды. Компания создана в 2014 г. с целью создания и предоставления управляющим алгоритмических фондов качественной инфраструктуры, а также сервисов по их обслуживанию, доступам на рынки и дальнейшему продвижению.