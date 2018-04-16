Здание бывшего Генконсульства Украины в Тюмени продали за 15 миллионов рублей

Тюмени с молотка ушел памятник культурного наследия — дом архитектора Константина Чакина (улица Семакова, 4). До 2012 года в здании располагалось Генконсульство Украины . Торги за двухэтажный особняк, площадью 398 квадратов, начались с 3 миллионов 299 тысяч рублей.

— В ходе торгов стоимость дома Чакина возросла до 15 миллионов рублей. Новым владельцем стала компания «Стратегия», — рассказали в фонде имущества Тюменской области

Согласно документации, собственникам придется провести работы по сохранению объекта культурного значения. Если собственники захотят изменить назначение здания (сейчас оно числится нежилым), то на историко-культурную экспертизу проектной документации компании дают семь месяцев, а на ремонтно-реставрационные работы — 20 месяцев. Вместе с домом Стратегия приобрела и участок площадью более 450 квадратов.

Для Тюмени это уже третий эпизод с продажей памятников культуры. Недавно компания тюменского предпринимателя Вадима Карагашева купила за 32,5 миллиона рублей дом мастера деревянной резьбы Василия Привалова (улица Кирова, 10). В тот же день с молотка ушла и усадьба причта Знаменской церкви (улица Семакова, 1). За здание на набережной бизнесмен из Тюмени Олег Мисько заплатил 19,6 миллиона рублей.