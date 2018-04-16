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Здание бывшего Генконсульства Украины в Тюмени продали за 15 миллионов рублей
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Здание бывшего Генконсульства Украины в Тюмени продали за 15 миллионов рублей 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В Тюмени с молотка ушел памятник культурного наследия — дом архитектора Константина Чакина (улица Семакова, 4). До 2012 года в здании располагалось Генконсульство Украины. Торги за двухэтажный особняк, площадью 398 квадратов, начались с 3 миллионов 299 тысяч рублей.
— В ходе торгов стоимость дома Чакина возросла до 15 миллионов рублей. Новым владельцем стала компания «Стратегия», — рассказали в фонде имущества Тюменской области.
Согласно документации, собственникам придется провести работы по сохранению объекта культурного значения. Если собственники захотят изменить назначение здания (сейчас оно числится нежилым), то на историко-культурную экспертизу проектной документации компании дают семь месяцев, а на ремонтно-реставрационные работы — 20 месяцев. Вместе с домом Стратегия приобрела и участок площадью более 450 квадратов.
Для Тюмени это уже третий эпизод с продажей памятников культуры. Недавно компания тюменского предпринимателя Вадима Карагашева купила за 32,5 миллиона рублей дом мастера деревянной резьбы Василия Привалова (улица Кирова, 10). В тот же день с молотка ушла и усадьба причта Знаменской церкви (улица Семакова, 1). За здание на набережной бизнесмен из Тюмени Олег Мисько заплатил 19,6 миллиона рублей.
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