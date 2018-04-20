Рынок акций Германии закрылся падением, DAX 30 снизился на 0,21%

Investing.com — Фондовый рынок Германии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов технологий, коммунальных услуг и программного обеспечения.

На момент закрытия на Франкфуртской фондовой бирже DAX 30 подешевел на 0,21%, индекс MDAX упал на 0,14%, индекс TecDAX упал на 0,56%.

В лидерах роста среди компонентов индекса DAX 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Adidas AG (DE:ADSGN), которые подорожали на 1,70 п. (0,81%), закрывшись на отметке в 212,20. Котировки BASF SE (DE:BASFN) выросли на 0,620 п. (0,72%), завершив торги на уровне 86,690. Бумаги Deutsche Telekom AG (DE:DTEGn) выросли в цене на 0,090 п. (0,64%), закрывшись на отметке 14,045.

Лидерами падения стали акции RWE AG (DE:RWEG), цена которых упала на 0,510 п. (2,33%), завершив сессию на отметке 21,360. Акции Deutsche Lufthansa AG (DE:LHAG) поднялись на 0,420 п. (1,58%), закрывшись на уровне 26,190, а Infineon Technologies AG (DE:IFXGn) снизились в цене на 0,320 п. (1,49%) и завершили торги на отметке 21,100.

В лидерах роста среди компонентов индекса MDAX по итогам сегодняшних торгов были акции Metro AG (DE:MEOG), которые подорожали на 2,65% до отметки 9,618, Gerresheimer AG (BS:GXId), которые набрали 1,86%, закрывшись на уровне 67,400, а также акции Lanxess (DE:LXSG), которые повысились на 1,52%, завершив сессию на отметке 62,940.

Лидерами падения стали акции Steinhoff International Holdings NV (DE:SNHG), которые снизились в цене на 2,91%, закрывшись на отметке 0,17. Акции компании Leoni AG (DE:LEOGn) потеряли 2,25% и завершили сессию на уровне 53,040. Котировки Duerr AG (DE:DUEG) снизились в цене на 1,78% до отметки 85,940.

В лидерах роста среди компонентов индекса TecDAX по итогам сегодняшних торгов были акции SLM Solutions Group AG (DE:AM3D), которые подорожали на 3,63% до отметки 35,70, Nordex SE (DE:NDXG), которые набрали 2,78%, закрывшись на уровне 9,770, а также акции Telefonica Deutschland Holding AG (DE:O2Dn), которые повысились на 1,78%, завершив сессию на отметке 3,837.

Лидерами падения стали акции RIB Software AG (DE:RIB), которые снизились в цене на 4,63%, закрывшись на отметке 21,400. Акции компании Evotec AG (DE:EVTG) потеряли 3,35% и завершили сессию на уровне 14,425. Котировки Medigene (DE:MDG1k) снизились в цене на 3,01% до отметки 14,520.

На Франкфуртской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (355) превысило количество закрывшихся в плюсе (326), а котировки 95 акций практически не изменились.

Индекс волатильности DAX New Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на DAX 30, упал на 0,68% до отметки 15.27.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,61%, или 8,20, достигнув отметки $1.340,60 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,18%, или 0,12, до $68,41 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,04%, или 0,03, до отметки $73,81 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,48% до 1,2287, а котировки EUR/GBP упали на 0,11%, достигнув отметки 0,8754.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,44% до 90,03.