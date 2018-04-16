Орёл присоединился к акции «Культурный минимум»

В рамках Всероссийской акции, в минувшее воскресенье, 15 апреля, Орловский краеведческий музей в был открыт для бесплатного посещения.

Для жителей Орла и гостей города прошли мастер-классы «Тряпичная кукла-закрутка» по истории и пошиву традиционной одежды «Обнова». Посетители музея приняли участие в викторине «Край наш Орловский».

Также все участники акции смогли самостоятельно посмотреть экспозиции музея.

По информации организаторов, «Культурный минимум» вызывал живой интерес у жителей и гостей города, иностранных студентов, курсантов военных ВУЗов, детей различных возрастов и их родителей.