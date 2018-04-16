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Орёл присоединился к акции «Культурный минимум»
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Орёл присоединился к акции «Культурный минимум» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В рамках Всероссийской акции, в минувшее воскресенье, 15 апреля, Орловский краеведческий музей в был открыт для бесплатного посещения.
Для жителей Орла и гостей города прошли мастер-классы «Тряпичная кукла-закрутка» по истории и пошиву традиционной одежды «Обнова». Посетители музея приняли участие в викторине «Край наш Орловский».
Также все участники акции смогли самостоятельно посмотреть экспозиции музея.
По информации организаторов, «Культурный минимум» вызывал живой интерес у жителей и гостей города, иностранных студентов, курсантов военных ВУЗов, детей различных возрастов и их родителей.
Сообщение Орёл присоединился к акции «Культурный минимум» появились сначала на РИА 57.
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