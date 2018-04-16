Российские автомобили подорожали первее импортных

Несмотря на свое российское происхождение, первыми на резкое повышение курсов валют, связанное с введением против ряда бизнесменов из РФ санкциями США , отреагировали именно отечественные автопроизводители. И, конечно, повышением цен на свою продукцию, включая внедорожники.

Например, все без исключения комплектации внедорожника UAZ Patriot стали дороже на 20 тысяч рублей. Теперь минимальный ценник российского автомобиля составляет 719 тысяч рублей. Еще больше прибавил в цене UAZ Pickup. Рост стоимости модели составил 21 тысячу рублей, но в начальной комплектации «Классик» изменение ценника составило сразу 50 тысяч. В результате за легкий грузовик российским покупателям предстоит заплатить не менее 749 тысяч рублей.

Без изменения остался ценник только на UAZ Hunter, доступный по цене от 626.4 тысячи рублей. Но и за эти деньги приобретение кажется весьма сомнительным.

Изменения коснулись и Lada 4x4, но они оказались минимальными (не исключено, что из-за контроля французской-японского альянса Renault-Nissan, владеющего компанией). Подорожание в размере 6 тысяч рублей затронуло только внедорожник с трехдверным кузовом. Теперь минимальный ценник модели составляет 489 тысяч. Версия Urban и удлиненный вариант с пятью дверями предлагаются за те же деньги, что и до ввода новых санкций.

Естественно, никаких изменений в оснащении или технологии производства не произошло — решение о повышении цен в руководстве компаний официально объясняют «изменениями рыночной конъюнктуры и повышение отпускных цен на отдельные категории запчастей».