Спрос на новые автомобили вырос почти втрое

Согласно данным портала «Автостат», за первые три месяца 2018 года россияне купили новые автомобили на сумму 414 миллиардов рублей. Этот показатель почти втрое превышает аналогичный за прошлый год. Тогда было потрачено всего 167 миллиардов.

— Всплеск на рынке автомобилей может быть вызван тем, что за предыдущие три года падения курса рубля накопился отложенный спрос. Люди откладывали покупку или обмен автомобиля на более благоприятное время. В конце прошлого года ситуация стабилизировалась, и население стремится купить автомобиль, пока есть возможность. Тем более что последствия новых санкций мы почувствуем только через несколько месяцев, и какими они будут — никто пока не знает. Поэтому граждане стараются не упустить момент и обновить автомобиль, ведь его срок эксплуатации ограничен. Также на авторынок сильно повлияли стимулирующие программы производителей и ретейлеров, которые пошли навстречу потребителю. Сейчас есть государственная программа «Мой первый автомобиль», множество схем льготного кредитования и автолизинга. Почти все компании продлили программу доплат за утилизацию старого автомобиля. Упали ставки по кредитам. Это все дает возможность обновить машину на хороших условиях. Дальнейшее развитие рынка зависит от экономической и геополитической обстановки. Если будет рост безработицы и упадут доходы, то первичный рынок снова откатится на прежний уровень, а подержанные автомобили станут раскупать активнее.

— К сожалению, рост рынка новых автомобилей не говорит о повышении уровня жизни. Экономические сводки говорят об ухудшении качества жизни и росте бедности. Но люди приспособились к сложившимся условиям, вырос общественный оптимизм. После шокового снижения уровня жизни в 2014 году таких резких скачков больше не было, и паника исчезла. Средний класс избавился от страха перед будущим и обрел ощущение того, что жизнь поддается планированию. Эти люди и являются сегодня теми самыми покупателями новых автомобилей. Тем более что не совсем понятно, продолжится ли кризис. И психология этих людей заставляет их тратить деньги, пока они не обесценились.

— Причина роста расходов на новые автомобили в том, что с прошлого года их стоимость значительно повысилась. Поэтому лучше не делать поспешных выводов.