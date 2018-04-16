Россия введёт консульский сбор за удостоверение брачного договора

За удостоверение брачного договора, заключённого в России и предъявляемого за рубежом, придётся заплатить 100 долларов. Соответствующий проект постановления Правительства о внесении изменений в ставки консульских сборов опубликован на портале проектов правовых актов.

«Пункт 4 ставок консульских сборов, взимаемых за совершение нотариальных действий, был доработан с учётом статьи 333.24 Налогового кодекса Российской Федерации, содержащей перечень нотариальных действий, за которые уплачивается государственная пошлина», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Кроме того, из ставок консульских сборов в новой редакции исчезнет сбор за оформление визы временно проживающего лица в размере 50 долларов США, поскольку такая виза не выдаётся российскими учреждениями за рубежом.

Также в новую редакцию ставок включили сбор за выдачу справок, необходимых для представления на территории иностранного государства в размере 10 долларов.

«С учётом значительного количества обращений в загранучреждения по вопросам выдачи упомянутых документов, внесение соответствующих изменений в ставки консульских сборов приведёт к увеличению объёма поступлений в федеральный бюджет», — сказано в пояснительной записке к документу.