Чилийские криптовалютные биржи подали в суд на местные банки

Три чилийские криптовалютные биржи обратились в апелляционный суд после того как банки без объяснения причин закрыли их счета.

Чилийские торговые платформы Buda, Orionx и CryptoMarket пытаются найти способы продолжить свою деятельность после того, как 19 марта Itau Corpbanca, Bank of Nova Scotia и государственный Banco del Estado de Chile без объяснения причин закрыли их корпоративные счета. Биржи обратились в апелляционный суд, который согласился выслушать их дело, но банковские счета все еще остаются закрытыми.

27 марта биржи обратились в чилийскую ассоциацию банков, но там ответили, что решение подобных вопросов не входит в их компетенцию. Гильермо Торреальба, соучредитель и главный исполнительный директор Buda, сказал, что решение финансовых учреждений убивает отрасль.

Организации отказываются комментировать свои решения, но местная пресса полагает, что причиной закрытия счетов может быть распоряжение правительства. Чилийские сторонники криптовалюты опасаются, что руководство страны может последовать примеру Китая Южной Кореи , которые полностью запретили любую коммерческую деятельность, связанную с цифровыми валютами.

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текст: Иван Маличенко, фото: Unsplash