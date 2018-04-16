Жители Хорошевки написали «Тотальный диктант» в проезде Аэропорта

Ежегодная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант» прошла в субботу, 14 апреля. В Хорошевке проверить свою грамотность жители отправились в школу № 1287, расположенную в проезде Аэропорта, 10.

— В этом году наша школа снова стала площадкой Международной акции «Тотальный диктант». Зал был заполнен — яблоку негде упасть, — отметила директор образовательного учреждения Инесса Бохонская на своей странице в Facebook.