Жители Хорошевки написали «Тотальный диктант» в проезде Аэропорта 

Ежегодная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант» прошла в субботу, 14 апреля. В Хорошевке проверить свою грамотность жители отправились в школу № 1287, расположенную в проезде Аэропорта, 10.
— В этом году наша школа снова стала площадкой Международной акции «Тотальный диктант». Зал был заполнен — яблоку негде упасть, — отметила директор образовательного учреждения Инесса Бохонская на своей странице в Facebook.
Автором текста в этом году стала известная писательница Гузель Яхина. Три фрагмента, которые она подготовила для акции, войдут в ее новый роман «Дети мои», в котором будет рассказываться о поволжской немецкой автономии в 1916–38 годах. (то)