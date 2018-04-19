Фондовый рынок США открылся падением

Американский фондовый рынок открылся падением, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones опустился на 0,07% и составил 24 731,45 пункта.

Индекс S&P 500 просел на 0,29%, до 2700,91 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ уменьшился на 0,38% и составил 7267,61 пункта.

Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,61% и составил 2255,2 пункта.

Индекс РТС поднялся на 1,2%, до 1168,41 пункта.

Мировые цены на нефть растут, они преодолели новые рекорды с конца 2014 года на фоне данных о снижении запасов нефти в США, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,6% — до $73,92 за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,55%, до $68,85 за баррель.

В среду, 18 апреля, стоимость нефти марки WTI превысила $68 впервые с 4 декабря 2014 года, а в четверг утром Brent достигала отметки в $74 впервые с 27 ноября 2014 года.

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