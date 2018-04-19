Ещё
Фондовый рынок США открылся падением
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фондовый рынок США открылся падением 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Американский фондовый рынок открылся падением, об этом свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones опустился на 0,07% и составил 24 731,45 пункта.
Индекс S&P 500 просел на 0,29%, до 2700,91 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ уменьшился на 0,38% и составил 7267,61 пункта.
Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Московской биржи вырос на 0,61% и составил 2255,2 пункта.
Индекс РТС поднялся на 1,2%, до 1168,41 пункта.
Мировые цены на нефть растут, они преодолели новые рекорды с конца 2014 года на фоне данных о снижении запасов нефти в США, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,6% — до $73,92 за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,55%, до $68,85 за баррель.
В среду, 18 апреля, стоимость нефти марки WTI превысила $68 впервые с 4 декабря 2014 года, а в четверг утром Brent достигала отметки в $74 впервые с 27 ноября 2014 года.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
Газета.Ru: последние новости
Лондонская биржа ввела ограничения против алюминия "Русала" Фондовый рынок России закрылся ростом МВФ повысил прогноз цен на нефть на 2018 год
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300746
Болгария: спасибо России, но…341
РФ нашла способ поквитаться с США174
Российским морякам удалось сбежать с Украины150
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца217
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение