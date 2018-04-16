Здания киностудии им. Горького уйдут с молотка

Недвижимое имущество Акционерного общества «Творческо-производственное объединение „Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького“ будет продано на аукционе, пишет агентство „Москва“ со ссылкой на сообщение Российского аукционного дома (РАД).

РАД проведет аукцион по продаже недвижимого имущества киностудии им. Горького. Согласно сообщению, продаже подлежит автобаза общей площадью 8 тыс. 693 кв. м, а также семь нежилых зданий разной площади.

Начальная цена — 449 млн 282 тыс. руб., аукцион будет открытым, прием заявок на участие в торгах закончится 11 мая. Сам аукцион пройдет 18 мая.

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