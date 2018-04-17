Российский рынок: праздник без нерезидентов

Investing.com — Рынок РФ отыгрывает просадку предыдущих дней. К 12.05 МСК индекс РТС вырос на 3,11% до 1118,6 п., индекс МосБиржи — на 1,95% до 2185,6 п.

Причиной роста стало решение администрации США отложить введение новых санкций в отношении России. «Мы рассматриваем дополнительные санкции в отношении России, решение будет принято в ближайшем будущем», — заявила накануне вечером пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс

«Еще накануне фьючерсы отреагировали на это известие свечой. Сколько продлится рост? Логично «покупать панику». При ненаступлении некоторых рисков российские акции привлекательны так, как не были с лета 2017 года. Первый риск — волатильность может привести к изменению трендов в экономике и возникновению рецессии. К этому относится и системное воздействие санкции. Второй риск — конкретные компании. Попадание Русала (MCX:RUALRDR) и En+ в санкционный список имело колоссальный эффект. Будет ли еще одна такая акция и кто в нее попадет — предполагать невозможно. Газпром (MCX:GAZP) мы считаем более защищенным, так же, как Роснефть (MCX:ROSN), Лукойл (MCX:LKOH) и Сургутнефтегаз (MCX:SNGS). Бумаги в индексе MSCI более защищены, поскольку американское руководство заявляло, что намерено минимизировать ущерб для американских инвесторов. Но насколько наш анализ верен на фоне непредсказуемости и неочевидной логики Вашингтона, неизвестно, — говорит главный инвестиционный стратег BCS Global Markets Вячеслав Смольянинов . — Если эти риски не состоятся, то мы остаемся в рекомендации на покупку. И, как мы видим, инвесторы на данный момент считают эти риски не очень высокими».

Рубль, также дешевевший на протяжении последних дней, значительно укрепился накакнуне вечером, после окончания основных биржевых торгов в России — доллар подешевел более, чем на рубль. Помимо известия об отсрочке санкций этому могли помочь проходившие вчера налоговые выплаты. Сегодня наступила обратная коррекция: к полудню доллар опять подорожал почти на 40 коп. и стал стоить дороже 61,5 руб. Тем не менее, налоговый период продолжается, так что значительного ослабления рубля эксперты пока не ожидают — но и роста тоже.