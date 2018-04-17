Трамп поможет российскому рынку подрасти, но ненадолго, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари»

Российский рынок акций живет сегодняшним днем и старается не забегать вперед, чтобы лишний раз не задаваться вопросом: «Когда все снова упадет?». Вполне верное решение, учитывая спорный внешний фон и сохранение долгосрочных рисков. И пока США временно отложили ужесточение санкций для России , отечественные площадки немного подрастут.

У основных индексов сегодня, по крайней мере в первой половине дня, есть шанс на повышение. Индекс МосБиржи во вторник может начать торговаться с повышением на 0,2%-0,5%, индекс РТС откроется подъемом на 0,3%-0,5%. Для рублевого индикатора позитив в отложенных санкционных мерах, для валютного — в вечернем провале американского доллара. Для индекса МосБиржи дневным ориентиром является промежуточное сопротивление на уровне 2170 пунктов. При этом пробое появится шанс на локальное закрепление около 2190 пунктов.

Стоит понимать, что драйвер, который принесло издание The Washington Post, сообщив, что Дональд Трамп решил отложить введение новых антироссийских санкций, краткосрочный. В перспективе месяца-максимум двух пакеты антироссийских санкций будут расширяться, в этом процессе нет обратного действия. В этом свете, риски продолжения распродажи сохраняются высокими — вопрос только в том, насколько рынок успеет восстановиться. Желающих купить на площадке не очень много, в большей мере присутствуют точечные выкупы слишком глубоких продаж.

Краткосрочный торговый диапазон для индекса МосБиржи заключен в рамки 2130-2170 пунктов, среднесрочный находится в диапазоне 2075-2200 пунктов с ключевой поддержкой на 2080 пунктов и ключевым сопротивлением на 2195 пунктов.