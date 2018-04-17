Российские фондовые индексы стремительно растут на фоне новостей об отложенных санкциях

Индекс Мосбиржи на 10:05 мск увеличился на 1,774% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 2 181,58 пункта. Индекс РТС на тот же момент взлетел на 4,05% и находился на отметке 1 129,14 пункта.