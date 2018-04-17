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Российские фондовые индексы стремительно растут
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Российские фондовые индексы стремительно растут на фоне новостей об отложенных санкциях 

Банки.ру 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Фондовые торги в РФ стартовали во вторник значительным ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:05 мск увеличился на 1,774% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 2 181,58 пункта. Индекс РТС на тот же момент взлетел на 4,05% и находился на отметке 1 129,14 пункта.
«Президент США Дональд Трамп вновь резко изменил расклад сил на российском финансовом рынке. Трамп распорядился повременить с введением новых экономических санкций в отношении России. Более того, американский лидер повторно заявил о намерении встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы попытаться улучшить отношения с Россией. Поэтому сегодня рынок акций откроется с хорошим гэпом вверх и дальше рост может продолжиться», — сказал аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.
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