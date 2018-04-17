«Ромир»: средний чек в марте прибавил 5 рублей

В марте средний чек продолжил рост, начавшийся в январе. Величина чека по итогам месяца составила 539 рублей, что на 5 рублей (0,9%) больше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир».

Таким образом, мартовскую инфляцию, рассчитанную Росстатом в размере 0,3%, удалось преодолеть. Однако в годовом выражении средний чек вырос на 2,1%, что немного не дотягивает до размера накопленной за год инфляции в 2,4%, отмечают в холдинге.

Своим общим ростом средний чек обязан, в первую очередь, покупателям на Дальнем Востоке, которые за месяц смогли увеличить свой средний чек сразу на 10%. В Центральном (плюс 0,8%) и Сибирском (плюс 0,2%) округах чек показал куда более скромный рост. А в остальных регионах страны чек вообще продемонстрировал в марте пусть и небольшую, но отрицательную динамику. Так, чек «похудел» на северо-западе на 0,5%, в Приволжском округе — на 0,7%, на юге страны — на 0,8%, а на Урале — на 1,5%.

Росту среднего чека в Центральном округе способствовала Москва , где за месяц чек вырос на 2,2% и достиг отметки в 739 рублей. В Санкт-Петербурге чек оказался на отметке в 701 рубль, что на 0,4% меньше, чем в феврале.

В остальных городах-миллионниках за месяц размер среднего чека не изменился. Нулевая динамика в этом типе городов фиксируется уже второй месяц подряд, указывают в «Ромире».

Россияне продолжают наращивать размер среднего чека в гипермаркетах, видимо, отдавая предпочтение магазинам крупных форматов в целях экономии. Восстановительный тренд по росту среднего чека который месяц фиксируется и в магазинах, торгующих через прилавок.