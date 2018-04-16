Акция «Москва — город сирени» состоится 21 апреля в саду Эрмитаж

Волонтерская экологическая акция «Москва — город сирени» состоится в субботу 21 апреля 2018 года в Московском городском саду Эрмитаж, сбор гостей и яркая анимационная программа начнется с 10.30, торжественное открытие в 11.00.

Акция является традиционной для центра столицы. Впервые кустарники сирени были посажены добровольцами ЦАО в 2009 году. За это время высажено 16 аллей сирени, акция имеет многочисленные локальные продолжения, кроме того, аллеи московской сирени появились в Бресте, Ереване, Суздале и других городах.

Участники высадят 30 кустов сирени, а также саженцы липы. Кроме того, добровольцы Центрального округа проведут уборку газонов, тротуаров и клумб, покраску скамеек и заборов. Целью волонтеров акции является научить участников, как жить в гармонии с природой, рассказать о правильной утилизации мусора, призвать следить за чистотой своего города, района или даже двора, ответственно относиться к окружающей среде.

В акции примут участие ветераны, лидеры и актив молодежных общественных объединений, молодые семьи, ребята с ограниченными физическими возможностями, жители Центра столицы — всего более 200 человек.

Свои кусты сирени посадят и почетные гости акции: префект ЦАО г. Москвы Владимир Говердовский, политики и представители сферы шоу-бизнеса.

Для участников будет организована «полевая» кухня и культурная программа с интерактивными конкурсами, выступления молодых исполнителей, а также предусмотрены призы и подарки от партнеров акции.

Мероприятие проходит при поддержке Префектуры Центрального административного округа города Москвы и Общественной палаты г. Москвы, организатором события является местное отделение партии «Единая Россия» ЦАО г. Москвы.

Приглашаем Вас принять участие в одном из самых ярких событий общественной жизни Москвы и будем рады оказать Вам максимальное содействие.