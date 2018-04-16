В Щукине можно будет сдать электролом на переработку

В сквере «Юность» района Щукино в субботу, 21 апреля, откроется пункт приема электролома в рамках акции «Электровесна-2018». Он будет работать с 11.00 до 13.30.

— Будем принимать старую неработающую малогабаритную бытовую (пылесосы, фены, утюги, чайники, телевизоры) технику, оргтехнику (компьютерные мониторы, провода, «мышки», системные блоки, принтеры, сканеры), электронику (телефоны, плееры), видео и аудиокассеты, CD/DVD-диски с коробками, аккумуляторы от телефонов и ноутбуков. Также можно будет сдать вторсырье на переработку, — сообщила координатор акции Анастасия Власихина.

Адрес проведения акции: ул. Маршала Василевского, д. 13, корп. 3. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 (926) 400-22-43. (ео)