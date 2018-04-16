Мэр американского Лафайетта предложил провести ICO и создать городскую криптовалюту

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Глава города Лафайетт в штате Луизиана Джоэль Робидо хочет провести первичное размещение токенов (ICO). С помощью выпуска собственной криптовалюты Робидо хочет улучшить финансовое состояние города, а также привлечь в город технологические компании, пишет Bitcoin.com В ходе своего ежегодного выступления перед жителями города Робидо рассказал, что запуск криптовалюты позволит сделать Лафайетт технологическим хабом, диверсифицирует местную экономику, а также оптимизирует государственные услуги и откроет для них источник финансирования.

Робидо предлагает инвестировать привлеченные на ICO средства в строительство блокчейн-лаборатории для исследователей и разработчиков. По его словам, городская криптовалюта предоставит альтернативы для финансирования общественной инфраструктуры.

«Участники рынков по всему миру признают, что миры банкинга, финансов и платежных систем навсегда изменились. А сферы здравоохранения и управления, а также, возможно, любая другая отрасль, скоро изменятся».

А в феврале стало у, что власти калифорнийского Беркли хотят провести первичное размещение токенов. Так город планирует снизить зависимость от государственного финансирования и предотвратить жилищный кризис.

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Город в Калифорнии, потерявший часть финансирования, проведет ICO А в конце декабря прошлого года управляющий директор эстонской программы онлайн-резидентства e-Residency Каспар Корджус вернулся к планам по созданию токенов криптовалюты estcoin. Корджус хочет выпустить estcoin в 2018 году, чтобы привлечь деньги на программу e-Residency. Так Эстония хочет стать «гаванью» для тех, кто хочет провести ICO.

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