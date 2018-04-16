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Инвесторы все меньше интересуются жильем в Израиле
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Инвесторы все меньше интересуются жильем в Израиле 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
По данным главного экономиста Министерства финансов, если исключить льготное жилье, то количество сделок было на 12% меньше, чем и в феврале 2017 года, и в январе 2018 года. Но даже если включить в анализ собственность по сниженной цене, то число покупок было на 4% меньше, чем в январе, и на 2% ниже, чем в соответствующем месяце прошлого года, сообщает Globes.
Это свидетельствует о спаде в секторе, особенно учитывая тот факт, что в феврале было продано 1 100 квартир по сниженной цене — наибольшее количество до сих пор. Вместе с тем, данные отчета показывают, что всего инвесторы вложили в феврале $1,3 млрд, что на 9% больше, чем в январе 2018 года. Министерство финансов подчеркивает, что увеличение этого показателя — результат продаж квартир по фиксированной для покупателя цене.
Одна из самых ярких цифр текущего отчета — доля покупок жилья инвесторами, которая опустилась до 13% в феврале, что является историческим минимумом. Инвесторы приобрели в феврале текущего года всего 1 100 домов, что на 29% меньше, чем в январе 2018 года и феврале 2017 года. Наибольший спад наблюдается в Тель-Авиве (50%) и Нетании (70%).
В то же время, продажи жилья инвесторами снизились на 18% в феврале по сравнению с январем 2018. Подсчет фонда единиц собственности, удерживаемых инвесторами, показывает, что в феврале их количество сократилось на 630 объектов, а с апреля 2016 года уменьшилось не менее чем на 9 400 помещений. Это означает, что для аренды доступно меньше единиц жилья.
С другой стороны, эти квартиры были выставлены на продажу для широкой аудитории, что увеличило объем предложения. Это особенно актуально в свете того, что строительство жилья в стране замедляется.
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