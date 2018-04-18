Волонтеры будут вручать прохожим символ победы
С 23 апреля на Кубани стартует акция «Георгиевская лента», сообщает пресс-служба краевой администрации.
В городах и станицах волонтеры будут вручать прохожим ленточки — символ победы. В рамках ежегодной гражданской кампании в регионе откроется 100 пунктов раздачи.
8 и 9 мая в регионе пройдет «Вахты Памяти».
Ожидается, самой массовой акцией станет «Бессмертный полк». В прошлом году он объединил более 520 тысяч жителей Кубани.
До первого мая в регионе приведут в порядок все памятники военной истории, мемориалы, воинские захоронения и прилегающие к ним территории.
С 16 апреля на Кубани курсирует ретро-поезд «Победа». Его остановочные пункты: Староминская, Тимашевская, Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Крымская и Новороссийск.