Ещё
С 23 апреля на Кубани стартует акция «Георгиевская лента»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С 23 апреля на Кубани стартует акция «Георгиевская лента» 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Волонтеры будут вручать прохожим символ победы
С 23 апреля на Кубани стартует акция «Георгиевская лента», сообщает пресс-служба краевой администрации.
В городах и станицах волонтеры будут вручать прохожим ленточки — символ победы. В рамках ежегодной гражданской кампании в регионе откроется 100 пунктов раздачи.
8 и 9 мая в регионе пройдет «Вахты Памяти».
Ожидается, самой массовой акцией станет «Бессмертный полк». В прошлом году он объединил более 520 тысяч жителей Кубани.
До первого мая в регионе приведут в порядок все памятники военной истории, мемориалы, воинские захоронения и прилегающие к ним территории.
С 16 апреля на Кубани курсирует ретро-поезд «Победа». Его остановочные пункты: Староминская, Тимашевская, Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Крымская и Новороссийск.
АиФ-Кубань: последние новости
Сочинскому "Сириусу" передадут образец нового космического корабля Александр Витко: В Новороссийске разместят подлодки с крылатыми ракетами 20 тысяч кубанцев будут участвовать в традиционном легкоатлетическом забеге
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT53
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США146
В Кремле ответили на «план Авакова»195
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника75
Нападение на школу произошло в Башкирии271
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
00:20
В Кремле следят за ситуацией в Армении
Политика
16:39
Левые силы проведут праймериз в Москве
Политика
01:00
Искусственные сакуры из центра Москвы уберут в мае
Новости Москвы
02:00
Экстремал шокирует москвичей в метро
Новости Москвы Общество
00:39
Отец Цымбалюк-Романовской скрывается от следствия
Шоу-бизнес
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение