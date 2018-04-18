С 23 апреля на Кубани стартует акция «Георгиевская лента»

Волонтеры будут вручать прохожим символ победы

С 23 апреля на Кубани стартует акция «Георгиевская лента», сообщает пресс-служба краевой администрации.

В городах и станицах волонтеры будут вручать прохожим ленточки — символ победы. В рамках ежегодной гражданской кампании в регионе откроется 100 пунктов раздачи.

8 и 9 мая в регионе пройдет «Вахты Памяти».

Ожидается, самой массовой акцией станет «Бессмертный полк». В прошлом году он объединил более 520 тысяч жителей Кубани.

До первого мая в регионе приведут в порядок все памятники военной истории, мемориалы, воинские захоронения и прилегающие к ним территории.