Исследование: Цена 1 кв. м в квартире на вторичном рынке Москвы в марте упала на 4% — до 191,7…

Средняя стоимость 1 кв. м в квартире на рынке вторичного жилья Москвы в марте 2018 г. по сравнению с мартом 2017 г. снизилась на 4% — до 191,7 тыс. руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе портала по поиску недвижимости Domofond.ru.

«Специалисты портала Domofond.ru проанализировали сравнительную динамику цен на продажу и аренду жилья в Москве за март 2017 г. и 2018 г. По данным аналитиков, квартиры на вторичном рынке заметно подешевели, а арендные ставки на однокомнатные квартиры выросли. В целом при сравнении цен марта 2018 г. и 2017 г. на рынке вторичного жилья Москвы видно, что стоимость квартир в столице заметно снизилась — на 4%. Если в марте 2017 г. средняя цена «квадрата» составляла 199,2 тыс. руб., то в марте текущего года она снизилась до 191,7 тыс. Примечательно, что всплеск цен, случившийся в феврале, не переломил негативную тенденцию. При этом важно отметить, что фактические цены могут быть ниже предложений продавцов (но, как правило, близки к ним)», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что динамика цен на вторичное жилье по районам столицы очень разная. В центральных районах Москвы падение стоимости жилья можно назвать драматическим. Особенно сильно пострадали Хамовники и Арбат — 30% и 27% соответственно. Стоимость 1 кв. м тут снизилась с 686,7 и 642,4 тыс. руб. до 479,1 и 472,2 тыс. руб. соответственно. При этом очевидно, что чем дальше от центра, тем ниже падение средней цены 1 кв. м.

«Однако не везде цены на жилье падают, в некоторых стоимость квартир выросла. Самый высокий рост показывают район Метрогородок (6%), расположенный на востоке столицы и районы расположенные в северной части города. Тенденция роста средней стоимости распространяется на районы, расположенные ближе к востоку столицы, иногда захватывая север или юг. Однако несмотря на изменения, квартиры в центре Москвы по-прежнему остаются самыми дорогими, тогда как относительно дешевое жилье располагается на окраинах, иногда в районах, расположенных за пределами МКАД», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что интересна динамика цен вторичного жилья применительно к станциям метрополитена. По сравнению с мартом 2017 г. заметнее всего подорожали квартиры возле станций «Тушинская» и «Черкизовская». Стоимость 1 кв. м в районе «Тушинской» увеличилась на 13%, поднявшись с 189,9 до 215 тыс. руб. В районе «Черкизовской» ситуация аналогична, цены показали заметный рост на 4%, с 170,5 до 177,7 тыс. руб.

«Самое значительное снижение цен зафиксировано в районах станций «Парк культуры» и «Кропоткинская», где цены за 1 кв. м изменились с 804,4 до 493,7 тыс. руб. и с 822,7 до 531 тыс. руб. соответственно. Таким образом, падение стоимости «квадрата» составило 39% у «Парка культуры» и 35% на «Кропоткинской». Самыми «дешевыми» станциями в сравнении с мартом прошлого года по прежнему остаются «Котельники» и «Жулебино», где вторичные квартиры предлагаются в среднем по 109, 8 тыс. руб. и 113,85 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно, но и они подешевели на 3%», — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что изменения на рынке найма жилья в целом радикально отличаются от данных по ценам на продажу. Средняя арендная ставка в столице по сравнению с мартом прошлого года выросла: в марте 2017 г. месячная аренда однокомнатной квартиры обходилась в 877 руб. за «квадрат», а в марте 2018 г. — в 892 руб. : таким образом, наем подорожал на 2%. Особенно заметным рост стоимости оказался в районах Бабушкинский, Ростокино и Бирюлево Западное — там цена аренды выросла на 12%. Наибольшим же снижением цен отличился район Якиманка, там ставки упали на целых 20%.

«Динамика ставок на рынке найма жилья, рассмотренная «в привязке» к станциям метро в целом соответствует тому, что мы видим по районам. Особенно заметным рост стоимости оказался вокруг станций «Римская» и «Площадь Ильича», на 14% и 13% соответственно. Интересно, что эти станции находятся не так уж далеко от центра. Максмимально упали ставки на «Площади революции» (23%) и на «Полянке» (21%). Снять жилье относительно недорого можно в районе станций «Котельники» и «Жулебино», где аренда квартиры обойдется в 634 и 639 руб. за 1 кв. м соответственно, как и в марте 2017 г.», — заключили в пресс-службе портала.