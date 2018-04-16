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В Выхине-Жулебине написали «Тотальный диктант»
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В Выхине-Жулебине написали «Тотальный диктант» 

Управа района Выхино-Жулебино 29 минут назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Культурный центр «Лидер» 14 апреля стал площадкой для грандиозной акции, которая объединяет великое множество людей по всему миру. Перед началом мероприятия участников поприветствовал заместитель директора учреждения Николай Кривоногов.
— Наше учреждение и акция почти ровесники: центр «Лидер» создан в 2003 году, а «Тотальный диктант» стал общепризнанным и мировым в 2004 году. Девиз акции: «Писать грамотно — это модно!». Желаю всем удачи и успехов, — отметил Кривоногов.
Текст диктанта прочитала продюсер Оксана Гречанюк — он был полон интересных речевых оборотов и решений. (вт)
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