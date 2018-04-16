В Выхине-Жулебине написали «Тотальный диктант» 

Культурный центр «Лидер» 14 апреля стал площадкой для грандиозной акции, которая объединяет великое множество людей по всему миру. Перед началом мероприятия участников поприветствовал заместитель директора учреждения Николай Кривоногов.
— Наше учреждение и акция почти ровесники: центр «Лидер» создан в 2003 году, а «Тотальный диктант» стал общепризнанным и мировым в 2004 году. Девиз акции: «Писать грамотно — это модно!». Желаю всем удачи и успехов, — отметил Кривоногов.
Текст диктанта прочитала продюсер Оксана Гречанюк — он был полон интересных речевых оборотов и решений. (вт)