«Санкции — это „пугало для слабаков“

По состоянию на 8 утра по московскому времени стоимость акций упала на 24,51% — достигнув 1,54 гонконгских доллара за акцию. Это минимальная цена на акции в истории компании с момента их размещения на Гонконгской бирже в 2010 году.

Неделю назад после внесения компании и ее владельца Олега Дерипаски в санкционный список, а также сообщения компании о возможном техническом дефолте акции компании рухнули сразу на 50% (до 34 гонк. долл за штуку). Всю неделю ценные бумаги продолжали дешеветь. Внесение в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан. Комментирует Инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский , LIFA:

«Что касается акций Русала , то у меня растет убежденность, что рынок усиленно дует на воду. «Санкции — это „пугало для слабаков“. Положим, что Русал вряд ли сможет теперь торговать с США и Европой, однако в его распоряжении (при продуманном подходе) остается большинство других регионов мира. Совершенно нет необходимости оплачивать торговые контракты через долларовые счета. Импортеру достаточно купить эквивалентный объему контракта объем ценных бумаг, перевести их в нейтральный депозитарий и потом, по факту исполнения условий поставки (C&F или FOB) отдать распоряжение об изменении титула (владельца ценных бумаг) на реквизитыэкспортера.

Таким образом поставка и оплата произойдут практически в штатном режиме. Мы понимаем, что крупнейшие металлургические трейдеры — такие как тот же Glencore — отныне не будут участвовать в организации и мониторинге торговых контрактов Русала, однако, по сути, это — лишнее звено. Достаточно привлекать постоянно меняющиеся фирмы, которые будут выступать бенефициарами владения ценными бумагами — главное, чтобы эти инструменты были достаточно ликвидны, чтобы продавец смог их впоследствии без труда реализовать на открытом рынке.

Еще более выигрышная ситуация складывается с еврооблигациями подсанкционных компаний. Еврооблигации согласно правилам форс-мажора принудительно конвертируются в рубль— деноминированные бумаги с обслуживанием в российском депозитарии. Кроме того, регулятор ограничивает ежедневный объем транзакций на их продажу на все время действия форс-мажора.

Такая практика является стандартной и достаточно хорошо себя зарекомендовавшей в острую фазу последнего глобального кризиса 2008-2009 гг. — в частности, на примере Греции Кипра (у которых, между прочим, в отличие от России никакого форс-мажора не было). Мы получаем весьма внушительный список институциональных резидентов, вынужденно привязанных в российской инвестиционно-финансовой инфраструктуре, что в ситуации отсутствия форс-мажора могло бы рассматриваться как дефолт, однако в текущих условиях имеет признаки ковенанта.

Боюсь, пока наши субъекты рынков не осознают всех этих нюансов, ситуация на нашем фондовом и валютном рынке будет достаточно грустной, хотя я не ожидаю, в отсутствие новых причин для этого, ее дальнейшего ухудшения. В качестве уровней поддержки по паре RUB/USD просматривается отметка 63, по RUB/EUR — 78; уровни сопротивления — 61 р. 50 коп. и 75 р. 20 коп.

По фондовым индексам ситуация несколько более инертная: по индексу Мосбиржи „безопасная посадка“ (посадка без риска срабатывания маржин-коллов) видится на уровне 2080-2090. Повторюсь, такой сценарий наиболее вероятен только в случае, если инвесторы будут продолжать преувеличивать реальные последствия санкций».