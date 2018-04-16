Как долго протянет Америка на фейковых деньгах?

Москва , 16 апреля — «Вести. Экономика». Цены на золото взлетели в прошлую среду до $1365 за тройскую унцию, что намного выше прогнозируемого аналитиками уровня $1350, с которого, по идее, биржевые роботы должны были начать движение в ∎желтый металл∎ и связанные с ним инвестиции, такие как золотые акции. Но, увы, у банковского картеля были иные планы на этот счет, и примерно с полудня среды был проведенный искусственный массовый обвал на фьючерсных рынках золота, для того чтобы главный мировой конкурент доллара не смог подорвать доверие к ∎зеленому∎. Цена меди в золоте с 2009 года В этом, конечно, нет ничего нового. Антимонопольный комитет по золоту (GATA) в течение нескольких десятилетий фиксирует многочисленные манипуляции на рынке золота. Уже мало кого удивляет тот факт, что за один день на Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA) торгуется больше виртуального золота, чем добывается за весь год. Делается все, включая войны, чтобы сохранить живым нефтедоллар и возможность тратить триллионы долларов на кровь и казну. В связи с этим пророческими выглядят опасения Эйзенхауэра по поводу невероятного влияния на политику военно-промышленного комплекса США . В то же время совершенно очевидно, что американские военные, как и бюджет США, вышли из-под всякого контроля, отмечает американский информационный портал zerohedge.com. Как итог в США сегодня сотни тысяч паразитирующих бюрократов и финансовых баронов, наслаждающихся роскошной жизнью, и производящая реальные материальные ценности остальная часть населения, доходы которой стремительно уменьшаются. Вопиющим нарушением международного права стала проведенная в прошлую субботу Америкой, Францией Великобританией бомбардировка Сирии . В связи с этим возникает вопрос, для чего режиму Башара Асада нужно было использовать химическое оружие против собственного народа (формальная причина атаки западной коалиции) через неделю после того, как Трамп объявил о скором выводе войск из Сирии?Остается без ответа и другой вопрос: почему США отказались позволить такой беспристрастной стране, как Норвегия , провести независимое расследование о предполагаемом использовании химического оружия? В реальности нет никаких доказательств того, что это было. Ситуация, кстати, очень напоминает обвинения администрации Джорджа Буша о наличии оружия массового уничтожения в Ираке в 2003 г. Какое все это имеет отношение к рынку золота и золотым акциям? Самое прямое. Золото — единственная валюта, которая способна поставить все страны в равные финансовые условия. Золотой стандарт означал бы, что США не могут иметь нынешнее благополучие и безостановочно печатать ∎пустые∎ деньги на безрассудную внешнюю политику (оплату бесконечных войн, смертей и разрушений в других странах). Именно по этой причине Ричард Никсон в 1971 г. отменил международный золотой стандарт, что позволило имеющим доступ к печатному станку банкирам разбогатеть, а американской казне не ограничивать себя ни в чем за счет новых заимствований. Но чтобы сохранить доллар в качестве основной мировой валюты, его ведущего конкурента, золото, необходимо постоянно держать в жестких рамках и периодически давать пинки, как в прошлую среду. Но русские и китайцы, а также множество других стран, устали от искусственного навязывания доллара для всех международных торговых операций, так как это финансирует враждебную им политику Америки. Сопротивление доллару и войну против созданной в 1971 г. монетарной системы возглавляет накопивший за последние годы огромные богатства Китай . Примерно через неделю на Шанхайской бирже будет проведен первый контракт с нефте-юанем. Очень скоро все страны, которые продают свою нефть Китаю, будут получать плату в юанях. Если они опасаются юаня, то могут застраховаться от колебаний китайской валюты золотом (причем не бумажным, а реальным) на Шанхайской золотой бирже, которая, в отличие от LBMA в Лондоне, считается честным рынком физического золота. Так что пока американские экономисты с докторской степенью по экономике отказываются признавать золото деньгами и верят, что страны могут разбогатеть с помощью печатного станка, русские и китайцы (не говоря уже об иранцах и других народов Азии) наращивают свои золотые запасы, готовясь к тому дню, когда США сами разрушат себя финансово или иным другим способом.