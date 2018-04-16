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Акция «Георгиевская ленточка-2018» стартует в Пскове 24 апреля
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Акция «Георгиевская ленточка-2018» стартует в Пскове 24 апреля 

АиФ Северо-запад 58 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Члены Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и военно-патриотического Центра «Патриот» будут раздавать георгиевские ленточки.
Всего в Псковской области планируется раздать около 29 тысяч ленточек, в столице региона черно-оранжевый символ великой Победы получат 10-12 тыс. человек.
Напомним, цвета ленточек ассоциируются как «дым и пламя». Эти составляющие подчеркивают героизм, отвагу и доблесть всех тех, кто стал на защиту своей Родины и не побоялся врага в тяжелом бою.
Акция является традиционной, проводится уже тринадцать лет. Её смысл — сохранить в памяти новых поколений, какой ценой нашим дедам и прадедам досталась победа в Великой Отечественной войне. 24 апреля акция продлиться с 16:00 до 17:00.
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